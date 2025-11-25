Video exhibe a conductor que embiste a motociclista y huye

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un automovilista embiste a una pareja a bordo de una motocicleta y se da a la fuga en Coahuila.
Los hechos se registraron la noche de este sábado 22 de julio en el cruce de Antonio Garza González y Nueva Revolución en la colonia Lázaro Cárdenas en Ramos Arizpe.
Un hombre y una mujer que viajaban a bordo de una motocicleta fueron embestidos por alcance por el conductor de un vehículo, presuntamente en color blanco.
En las imágenes de una cámara de seguridad, el vehículo viaja a una velocidad moderada, pero se acerca demasiado a la motocicleta; cuando pasan un tope o bordo, el conductor embiste a la pareja y huye del lugar.
La pareja quedó tendida en la carpeta asfáltica, mientras vecinos salieron para auxiliarlos a la espera de los cuerpos de emergencia.
La mujer que se encontraba embarazada de cinco meses de gestación fue trasladada al Hospital General debido a sus lesiones.
Mientras que el hombre resultó con lesiones leves y fue atendido en el lugar.
El video será analizado por personal de la Fiscalía General de Coahuila para lograr identificar el vehículo involucrado y detener al presunto responsable.