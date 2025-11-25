Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Coahuila

Video exhibe a conductor que embiste a motociclista y huye

Por: Patricia Agüero

24 Noviembre 2025, 12:08

Compartir

Un conductor dejó lesionados a un hombre y una mujer embarazada cuando circulaban en la colonia Lázaro Cárdenas en el municipio de Ramos Arizpe

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un automovilista embiste a una pareja a bordo de una motocicleta y se da a la fuga  en Coahuila.

Los hechos se registraron la noche de este sábado 22 de julio en el cruce de Antonio Garza González y Nueva Revolución en la colonia Lázaro Cárdenas en Ramos Arizpe.

Un hombre y una mujer que viajaban a bordo de una motocicleta fueron embestidos por alcance por el conductor de un vehículo, presuntamente en color blanco.

En las imágenes de una cámara de seguridad, el vehículo viaja a una velocidad moderada, pero se acerca demasiado a la motocicleta; cuando pasan un tope o bordo, el conductor embiste a la pareja y huye del lugar.

La pareja quedó tendida en la carpeta asfáltica, mientras vecinos salieron para auxiliarlos a la espera de los cuerpos de emergencia.

La mujer que se encontraba embarazada de cinco meses de gestación fue trasladada al Hospital General debido a sus lesiones.

Mientras que el hombre resultó con lesiones leves y fue atendido en el lugar.

El video será analizado por personal de la Fiscalía General de Coahuila para lograr identificar el vehículo involucrado y detener al presunto responsable.

 

 

Comentarios