Video exhibe a conductor que embiste a motociclista y huye

Un conductor dejó lesionados a un hombre y una mujer embarazada cuando circulaban en la colonia Lázaro Cárdenas en el municipio de Ramos Arizpe

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un automovilista embiste a una pareja a bordo de una motocicleta y se da a la fuga en Coahuila.

Los hechos se registraron la noche de este sábado 22 de julio en el cruce de Antonio Garza González y Nueva Revolución en la colonia Lázaro Cárdenas en Ramos Arizpe.

Un hombre y una mujer que viajaban a bordo de una motocicleta fueron embestidos por alcance por el conductor de un vehículo, presuntamente en color blanco.

En las imágenes de una cámara de seguridad, el vehículo viaja a una velocidad moderada, pero se acerca demasiado a la motocicleta; cuando pasan un tope o bordo, el conductor embiste a la pareja y huye del lugar.

La pareja quedó tendida en la carpeta asfáltica, mientras vecinos salieron para auxiliarlos a la espera de los cuerpos de emergencia.

La mujer que se encontraba embarazada de cinco meses de gestación fue trasladada al Hospital General debido a sus lesiones.

Mientras que el hombre resultó con lesiones leves y fue atendido en el lugar.

El video será analizado por personal de la Fiscalía General de Coahuila para lograr identificar el vehículo involucrado y detener al presunto responsable.