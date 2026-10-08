Video en Fundadores genera debate sobre supervisión familiar

El caso generó llamados a padres de familia para mantener una mayor supervisión sobre las actividades de sus hijos fuera de los planteles educativos.

Una pareja de adolescentes fue captada en una situación íntima mientras se encontraba en la vía pública, en las inmediaciones del fraccionamiento Fundadores, en Saltillo. El momento fue grabado por ciudadanos y posteriormente difundido a través de redes sociales, donde generó diversos comentarios.

Versiones sobre los adolescentes no han sido confirmadas

En el video se observa a los jóvenes intercambiando muestras de afecto de manera inapropiada para el lugar donde se encontraban.

Aunque oficialmente no se ha confirmado a qué plantel educativo pertenecen, por el uniforme que portaban y la cercanía del sitio con el colegio privado católico Don Bosco, todo parece indicar que podrían ser estudiantes de dicha institución.

De manera extraoficial también trascendió que elementos policiacos acudieron tras recibir el reporte y que la adolescente presuntamente presentaba indicios de consumo de alguna sustancia, versión que no ha sido confirmada por las autoridades.

Llaman a mantener supervisión sobre las actividades de los hijos

El caso generó llamados a padres de familia para mantener una mayor supervisión sobre las actividades de sus hijos fuera de los planteles educativos.

Hasta el momento no existe información oficial sobre la identidad de los adolescentes, su posible vínculo con alguna escuela o la situación relacionada con el supuesto consumo de sustancias, por lo que estos señalamientos deberán manejarse con reserva.