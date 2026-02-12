Video: Detectan cocodrilo en la presa 'Palo Blanco'

El hallazgo se derivó de un reporte recibido el 10 de febrero en el que se alertó sobre la presencia de un cocodrilo de pantano

Autoridades ambientales confirmaron la presencia de al menos dos cocodrilos en la presa Palo Blanco, por lo que se emitió un llamado urgente a la ciudadanía para no acercarse ni ingresar al cuerpo de agua hasta nuevo aviso, mientras se realizan las labores de captura y retiro de los ejemplares.

El hallazgo se derivó de un reporte recibido el 10 de febrero a través del sistema de emergencias 911, en el que se alertó sobre la presencia de un cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) en el municipio de Ramos Arizpe.

Tras la verificación en campo, personal técnico confirmó que se trata de una especie no originaria de Coahuila, por lo que se presume que los ejemplares fueron introducidos de manera irregular por particulares.

La revisión fue realizada por personal de la Subsecretaría de Recursos Naturales, por instrucción de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente del estado, Diana Susana Estens de la Garza, quienes notificaron de inmediato a la PROFEPA, al tratarse de fauna silvestre cuya atención corresponde al ámbito federal.

De manera preventiva, también se dio aviso a Protección Civil Estatal y a Protección Civil Municipal, con el objetivo de implementar medidas de seguridad que eviten riesgos para las personas que frecuentan la zona, particularmente pescadores y visitantes.

Las autoridades recordaron que el cocodrilo de pantano se encuentra catalogado bajo la figura de Protección Especial, conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que se solicitó autorización a la SEMARNAT para su manejo y control.

Este miércoles 11 de febrero, personal de la Secretaría de Medio Ambiente, PROFEPA y especialistas del Museo del Desierto iniciaron la instalación de trampas especializadas para lograr la captura segura de los ejemplares y proceder a su traslado a una Unidad de Manejo de Vida Silvestre autorizada.

De forma paralela, se analiza en coordinación con el Gobierno Federal el destino final de los cocodrilos, contemplando su resguardo en un museo o zoológico del estado de Tamaulipas que cuente con la infraestructura adecuada para su conservación.

Las autoridades reiteraron que no está permitido nadar ni realizar actividades recreativas en la presa, y que cualquier nuevo avistamiento debe reportarse de inmediato al 911.