Video de presunto bautismo en lago artificial de Ramos Arizpe

Un video que muestra lo que aparenta ser un bautismo cristiano en el lago artificial de Ramos Arizpe provocó diversas reacciones en redes sociales

Un video difundido en redes sociales generó diversas reacciones entre usuarios luego de que se observara a un grupo de personas realizando lo que aparentemente fue un bautismo cristiano en el lago artificial de Ramos Arizpe.

En las imágenes, que comenzaron a circular este martes en distintas plataformas digitales, se aprecia a varias personas reunidas a la orilla del cuerpo de agua, mientras un hombre introduce a otra persona al lago, en lo que usuarios identificaron como un acto religioso propio de algunas congregaciones cristianas.

La grabación, cuya fecha exacta no ha sido confirmada oficialmente, muestra a los participantes ingresando al agua para llevar a cabo el rito, mientras otros asistentes permanecen alrededor presenciando la ceremonia, junto a un grupo de personas tocando guitarras.

Tras la difusión del material, internautas cuestionaron si el lago artificial —que en ocasiones ha sido restringido para actividades recreativas— puede utilizarse para este tipo de eventos, o si se requiere algún permiso especial por parte de la autoridad municipal.

Hasta el momento, autoridades locales no han emitido una postura oficial sobre el hecho ni sobre posibles sanciones o regulaciones relacionadas con el uso del espacio público para actividades religiosas.

El video continúa generando debate en redes sociales, donde algunos usuarios defienden la libertad de culto, mientras otros señalan la importancia de respetar las normas establecidas para el uso de áreas públicas.