Video de pelea entre alumnas en secundaria genera preocupación

En el video se observa a una adolescente golpear en repetidas ocasiones a otra alumna, luego de derribarla al suelo dentro del plantel educativo.

Una riña entre estudiantes de la Escuela Secundaria José Clemente Orozco, ubicada en la colonia Zaragoza de Saltillo, fue difundida en redes sociales y desató preocupación entre la comunidad por el nivel de violencia registrado entre menores de edad.

En el video se observa a una adolescente golpear en repetidas ocasiones a otra alumna, luego de derribarla al suelo dentro del plantel educativo.

Las imágenes, presuntamente grabadas por otros estudiantes, muestran cómo la agresión se prolonga durante varios segundos mientras decenas de alumnos observan sin intervenir.

De acuerdo con el material difundido, la pelea terminó únicamente cuando algunas compañeras detectaron que la menor agredida presentaba sangrado en la nariz y garganta, por lo que decidieron separarlas para detener los golpes.

La circulación del video provocó reacciones de indignación entre padres de familia y usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron tanto la agresión como la actitud de quienes presenciaron el hecho y optaron por grabarlo en lugar de auxiliar a las estudiantes.

El caso volvió a poner en debate la necesidad de fortalecer la atención emocional, la prevención de violencia y la promoción de valores dentro y fuera de las escuelas.