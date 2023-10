 Video: Dan sopas instantáneas en XV años y se hace viral

Algunas jovencitas tienen la ilusión de cumplir sus quince años para compartir esta ocasión especial con familiares y amigos con una fiesta.

Aunque los padres se esmeran para brindarle a la festejada un día memorable y a los invitados un momento agradable, a veces es imposible tenerlos contentos y comienzan a criticar algunos aspectos de la fiesta.

Tal fue el caso de un XV años que se llevó a cabo en el estado de Coahuila, en donde a los invitados se les dio sopas instantáneas para comer.

Esto decepcionó a los invitados que compartieron el momento en que algunas personas preparan las sopas instantáneas para entregarlas a los invitados.

El video publicado originalmente por la usuaria Adriana Coronado en TikTok se viralizó alcanzando 4.3 millones de reproducciones.

Algunos usuarios criticaron que los organizadores hayan elegido dar este tipo de sopas a los invitados, aunque otros más señalaron que lo común es que las entreguen cuando es la 'tornafiesta'.

"Fuí a un bautizo y dieron barbacoa, frijoles puercos y sopa de cena y a media noche repartieron Maruchan", "Se está volviendo moda dar maruchan pero ya después de la 1 a.m cuando ya andan en la p... para alivianarse o la cruda", "tengo 34 años y jamás me he comido una Maruchan, ni si quiera la he probado, ojalá cuando valla a una fiesta no den", expresaron algunos usuarios.

Sin embargo, hubo otras personas que pidieron no criticar, ya que las personas dan lo que pueden.

"No criticar por favor cada quien da lo que tiene.no lo que quiere. Lo importante es que le celebraron sus 15 a su hija felicidades", "Ayer di una fiesta y la verdad a veces la gente no come la comida solo lo tiran y la verdad es un gasto muy grande, aprendí que ya no voy hacer fiesta", "Pues como yo a las fiestas voy a disfrutar todo al maximo ,me vale ma.. lo q den de tomar de comer y bailar ,yo lo transformo en lo mejor con mi actitud", opinaron otros.

Una usuaria señaló que las sopas instantáneas se le dio a los invitados a las 03:00 horas, "para los que ya andaban bolos".

