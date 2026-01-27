Video: Así comenzó la riña en baile de Mieleras que dejó heridos

Una riña entre los asistentes a un baile, presuntamente por viejas rencillas, terminó con tres heridos, uno de ellos por proyectil de arma de fuego

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un baile en el ejido Mieleras, Coahuila, terminó en tragedia cuando una riña entre los asistentes dejó varios heridos, uno de ellos por proyectil de arma de fuego.

Los hechos se registraron en el ejido Mieleras del municipio de Viesca la madrugada de este domingo, cuando una riña entre jóvenes escaló hasta el uso de un arma de fuego.

De acuerdo con reportes de la policía municipal, los hechos ocurrieron durante la fiesta, cuando uno de los involucrados, identificado como Cristian 'N' sacó un arma de fuego y disparó contra otro joven, hiriéndolo. Además, otras dos personas resultaron lesionadas en la riña.

Los heridos fueron trasladados al Hospital General de Torreón y posteriormente a la clínica 16 del IMSS, donde recibieron atención médica especializada.

El joven que resultó lesionado en una pierna por arma de fuego fue identificado como Oziel "N", de 21 años; Eder "N", de 22 años de edad, resultó gravemente golpeado; el tercer lesionado por golpes no fue identificado.

Según testigos, viejas rencillas entre los involucrados habrían sido el motivo que originó la riña entre los asistentes a este baile.

La tensión continuó incluso en el hospital, donde los familiares de los heridos protagonizaron discusiones, aumentando el nerviosismo del lugar.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Grupo de Reacción Torreón (GRT), Policía de Acción y Reacción (PAR) y la Fiscalía, quienes intervinieron para controlar la situación y restablecer el orden.