Víctimas de violencia en Coahuila reciben 17 mdp por reparación

En 2025, mujeres víctimas de violencia en Coahuila recibieron 17 mdp por reparación del daño, 400% más que el año pasado, según la fiscal Katy Salinas

En lo que va de este año, las mujeres víctimas de violencia en Coahuila han recibido 17 millones de pesos por concepto de reparación del daño, tras denunciar a sus agresores, informó la fiscal de Mujeres y Niñez, Katy Salinas Pérez.

La cifra representa un incremento del 400 por ciento respecto al año anterior y se logró principalmente a través de juicios abreviados y procesos judiciales.

La funcionaria explicó que este esquema garantiza un apoyo directo a las víctimas y constituye un paso importante en la restitución de sus derechos, aunque reconoció que ninguna compensación económica logra reparar totalmente las agresiones sufridas.

Además de este avance, Salinas destacó que los feminicidios en Coahuila han disminuido un 53 por ciento en 2025, al pasar de 13 casos el año pasado a seis en lo que va del presente año. Subrayó que la mayoría de los delitos de violencia familiar ahora se atienden como delitos y no como faltas administrativas, lo que ha permitido incrementar las detenciones en un 150 por ciento.

En lo que va del año se han registrado cerca de mil 900 detenciones relacionadas con violencia de género y más de 2 mil 400 casos judicializados, lo que refleja, según la fiscal, una mayor confianza en las autoridades y una respuesta más efectiva de las instituciones.

Salinas también informó que se han recuperado 12 armas de fuego en domicilios donde mujeres denunciaron amenazas directas, acciones que calificó como medidas preventivas para evitar feminicidios en municipios como Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras. Finalmente, la fiscal señaló que la atención a víctimas se complementa con estrategias de prevención impulsadas junto al DIF Coahuila y con la ampliación de la cobertura de ministerios públicos especializados en municipios que antes carecían de ellos, como Zaragoza, Allende, San Pedro y Francisco I. Madero.