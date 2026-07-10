Ventarrón tumba árboles, postes y anuncios en Monclova y Frontera

La lluvia inició de manera ligera y en pocos minutos evolucionó a una tormenta severa que afectó principalmente los sectores sur y oriente de ambos municipios

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Una tormenta eléctrica de rápida formación acompañada por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora provocó la tarde de este miércoles la caída de árboles, postes, anuncios luminosos y afectaciones a la infraestructura urbana en Monclova y Ciudad Frontera, donde autoridades de Protección Civil atendieron decenas de reportes de emergencia durante un fenómeno que se prolongó por aproximadamente 20 minutos.

Fueron 22 los reportes más graves, por árboles, anuncios espectaculares y postes caídos sobre vehículos estáticos o sobre la vía pública.

La lluvia inició de manera ligera y en pocos minutos evolucionó a una tormenta severa derivada de un desarrollo convectivo rápido, con formación explosiva de nubes de tormenta. La intensidad del viento afectó principalmente los sectores sur y oriente de ambos municipios, donde se registraron los mayores daños.

Daños en viviendas, vialidades y vehículos

Uno de los incidentes más graves ocurrió sobre el bulevar Benito Juárez, en los límites entre Monclova y Frontera, donde un añejo árbol fue derribado por la fuerza del viento. Al caer destruyó parte de la barda de una vivienda, arrastró el tendido eléctrico y bloqueó parcialmente la circulación en uno de los cuerpos de la vialidad.

Otro de los daños importantes se registró en una farmacia ubicada en calle De la Fuente en el centro de Monclova a unos metros del área de Urgencias del Hospital General de Zona número 7 del IMSS, donde el arbotante un anuncio luminoso colapsó sobre vehículos estacionados, ocasionándoles daños materiales sin que se reportaran personas lesionadas.

Protección Civil atendió múltiples reportes

El director de Protección Civil de Monclova, Pedro Alvarado, informó que durante la contingencia recibieron siete reportes relacionados con árboles y ramas caídas.

En Ciudad Frontera, las autoridades reportaron la caída de 15 árboles, además de cinco postes pertenecientes a Telmex y a la Comisión Federal de Electricidad, lo que generó afectaciones en diversos sectores del municipio.

Asimismo, el arroyo Frontera incrementó su nivel hasta alcanzar aproximadamente el 50 por ciento de su capacidad, debido al escurrimiento de agua proveniente de la colonia Borja hacia la zona centro, situación que fue monitoreada por personal de Protección Civil para prevenir riesgos adicionales.

La precipitación acumulada durante la tormenta fue de aproximadamente 6.4 milímetros, mientras que las autoridades mantuvieron recorridos para retirar árboles, liberar vialidades y evaluar posibles daños adicionales ocasionados por el fenómeno meteorológico. Hasta el cierre de los reportes no se informó sobre personas lesionadas o víctimas fatales derivadas del ventarrón.