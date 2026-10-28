Venta Nocturna en Control Vehicular Coahuila recauda $300 mdp

La Administración Fiscal General actualizó las cifras finales de la campaña, que superó los resultados de las ediciones anteriores del Buen Fin

Más de 304 millones de pesos ingresaron a las arcas estatales y más de 100 mil vehículos fueron regularizados en Coahuila mediante la Venta Nocturna de Control Vehicular, de acuerdo con las cifras finales dadas a conocer por el administrador fiscal general del estado, José María Morales Padilla.

Los resultados superaron las estimaciones preliminares de la campaña y, según el funcionario, rebasaron la participación obtenida en las ediciones anteriores del Buen Fin desde que comenzó a implementarse esta estrategia de descuentos en el estado.

“Fue una acción inédita y, de hecho, esta acción ha permitido rebasar todas las ediciones del Buen Fin desde que iniciaron hasta la fecha. Más de 100 mil vehículos se pudieron regularizar y también más de 304 millones de pesos de recaudación, ya en cifras finales”, destacó.

Morales Padilla explicó que el incremento respecto a los reportes anteriores se debió tanto a los pagos efectuados por los contribuyentes como a los procesos de conciliación y actualización de los registros de recaudación.

La campaña permitió que propietarios de vehículos con adeudos aprovecharan descuentos para ponerse al corriente en sus obligaciones de control vehicular, con un plazo de pago que concluyó el pasado 30 de septiembre.

Ante la respuesta de los contribuyentes, la Administración Fiscal General y la Secretaría de Finanzas trabajan en el diseño de nuevas promociones que podrían aplicarse durante el Buen Fin de noviembre.

Sin embargo, Morales Padilla aclaró que los estímulos todavía se encuentran en evaluación y que no necesariamente repetirán las condiciones de la Venta Nocturna.

“Cada promoción es única. Estamos viendo precisamente lo que convenga, los estratos o segmentos que están más rezagados y, con base en eso, estamos haciendo este tema”, explicó.

El funcionario señaló que las autoridades revisan qué grupos de contribuyentes mantienen mayores rezagos para determinar los beneficios que podrían ofrecerse, por lo que todavía no es posible confirmar porcentajes de descuento ni conceptos específicos.

Incluso, ante la posibilidad de mantener reducciones de hasta 50 por ciento en determinados trámites, indicó que esas condiciones continúan bajo análisis y pidió no dar por hecho que se repetirán.

Morales Padilla adelantó que las nuevas promociones serán anunciadas en los próximos días, una vez que concluya la evaluación conjunta de la Administración Fiscal General y la Secretaría de Finanzas de Coahuila.