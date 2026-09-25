Venta Nocturna de Control Vehicular recauda 234 millones de pesos

El administrador fiscal general de Coahuila, José Morales, informó que la campaña superó por mucho las expectativas estatales

La Venta Nocturna de Control Vehicular realizada durante tres días en Coahuila generó una recaudación de 234 millones de pesos y permitió que alrededor de 80 mil vehículos concretaran el pago de sus derechos vehiculares, informó José María Morales Padilla, administrador fiscal general de Coahuila.

El funcionario señaló que la respuesta superó ampliamente las expectativas previstas inicialmente, ya que se esperaba aproximadamente la mitad de los pagos finalmente realizados.

“Fueron 80 mil vehículos los que pagaron en los tres días de la venta nocturna; nosotros esperábamos prácticamente la mitad. La recaudación fue de 234 millones de pesos”, indicó.

Morales Padilla explicó que todavía existen alrededor de 120 mil estados de cuenta pendientes de pago, correspondientes a contribuyentes que generaron su formato durante los días de la promoción.

Estos usuarios tendrán hasta el 30 de septiembre para liquidar el monto y conservar el beneficio obtenido. A partir del 1 de octubre, el descuento dejará de ser válido.

La promoción contempló un 50 por ciento de descuento sobre el saldo correspondiente a derechos de control vehicular, después de aplicar otros estímulos a los que pudiera tener derecho cada contribuyente.

Entre estos beneficios adicionales se encuentran los destinados a adultos mayores, personas con discapacidad y vehículos con determinada antigüedad.

El administrador fiscal general explicó que, dependiendo de cada caso, algunos contribuyentes alcanzaron reducciones importantes debido a la combinación de estímulos previamente establecidos y el descuento adicional de la Venta Nocturna.

Otro de los mecanismos utilizados fue el prerregistro mediante código QR para propietarios que necesitaban realizar trámites como alta de vehículos, cambio de propietario o regularización de unidades con placas de otras entidades.

Morales Padilla añadió que actualmente se analiza la posibilidad de implementar nuevos estímulos durante El Buen Fin y también durante los primeros meses de 2027, aunque todavía no existe una definición sobre las promociones que podrían aplicarse.