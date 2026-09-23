Venta nocturna de Control Vehicular genera 5,000 pagos

Hasta el domingo, alrededor de 5,000 contribuyentes ya habían pagado y quienes obtuvieron su estado de cuenta tienen descuento del 50%

La Gran Venta Nocturna de Control Vehicular, realizada del 17 al 19 de septiembre en Ramos Arizpe, generó 9 mil 700 estados de cuenta y una recaudación aproximada de $22 millones de pesos, informó Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, administradora local de Recaudación.

La campaña contempló un descuento del 50% en derechos de control vehicular y tenía como meta la generación de alrededor de 7,000 trámites, cifra que fue superada en 37%.

Gutiérrez Burciaga explicó que los contribuyentes pudieron realizar sus trámites de manera presencial o en línea, mientras que la oficina mantuvo un horario extraordinario de 9:00 de la mañana a medianoche durante los tres días.

“Nosotros teníamos una meta de poder atender alrededor de 7,000 contribuyentes y pudimos generar 9,700 estados de cuenta, tanto aquí de manera presencial como en línea”, señaló.

La Gran Venta Nocturna de Control Vehicular permitió realizar altas de vehículos nuevos, cambios de propietario, cambios de estado, refrendos correspondientes a 2026 y regularización de adeudos de ejercicios anteriores.

Del total de formatos generados, alrededor de 5,000 ya habían sido pagados hasta el domingo, por lo que permanecían pendientes aproximadamente 4,700 operaciones.

La funcionaria precisó que quienes generaron su estado de cuenta durante la promoción tienen hasta el 30 de septiembre para efectuar el pago y conservar el descuento obtenido.

La Administración Local de Recaudación reporta un padrón de alrededor de 60 mil vehículos en Ramos Arizpe. Hasta el 18 de septiembre, aproximadamente el 37% se encontraba al corriente.

Tras concluir la Gran Venta Nocturna de Control Vehicular, la oficina retomó su horario habitual de atención, de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, para continuar con trámites, aclaraciones y seguimiento a operaciones iniciadas durante la campaña.