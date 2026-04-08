Venta de AHMSA y MINOSA avanzará tras periodo de consulta

El proceso de venta se definirá una vez que concluya el plazo de diez días hábiles otorgado a las partes para emitir observaciones

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles recibió una nueva propuesta de venta de Altos Hornos de México y Minera del Norte como unidad productiva, dentro del expediente 77/2022 en etapa de quiebra. El proceso de venta se definirá una vez que concluya el plazo de diez días hábiles otorgado a las partes para emitir observaciones, periodo que marcará la fecha clave para avanzar hacia la subasta pública.

De acuerdo con la síntesis del acuerdo emitida por el juzgado federal el seis de abril de 2026 y publicada este martes, el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez cumplió con el requerimiento judicial formulado el 26 de febrero. La autoridad determinó tener por atendida la instrucción y dejó sin efectos los apercibimientos previos, tras la presentación de los escritos con folios 3487 y 3488 que contienen el nuevo esquema de enajenación.

Venta de AHMSA y MINOSA dependerá de plazo legal de 10 días hábiles

El juzgado ordenó poner a la vista de acreedores, interventores y empresas involucradas la propuesta de venta por un periodo de diez días hábiles. Este plazo resulta determinante, ya que una vez concluido permitirá avanzar hacia la autorización del procedimiento y la posterior subasta pública de los activos estratégicos de ambas compañías.

El planteamiento contempla la enajenación de activos fundamentales del negocio acerero, considerados estratégicos por su interconexión operativa. El síndico presentó un inventario detallado de bienes, derechos y gravámenes, así como su relevancia dentro de la actividad industrial, con el objetivo de preservar el valor integral de las empresas.

El procedimiento propuesto incluye varias etapas que culminarán en una subasta pública, la cual partirá de un valor base sustentado en avalúos aprobados en diciembre de 2025. Este mecanismo busca evitar la fragmentación de activos y reducir el riesgo de pérdida de valor económico.

Procedimiento busca preservar valor industrial y proteger a acreedores

El síndico argumentó que la complejidad jurídica y operativa de los activos hace inviable una venta convencional. Señaló que la dispersión de bienes podría generar afectaciones significativas para acreedores y limitar la viabilidad económica de las unidades productivas en operación.

La propuesta se fundamenta en el artículo 205 de la Ley de Concursos Mercantiles, el cual permite establecer procedimientos especiales en casos excepcionales. El objetivo central es mantener la integridad del negocio acerero, considerado de alta especialización y con impacto regional en Coahuila.

El acuerdo judicial también establece la notificación personal a sindicatos y grupos de trabajadores vinculados a ambas empresas. Esta medida busca garantizar la protección de derechos laborales durante el proceso concursal y asegurar su participación en la etapa de consulta.

Asimismo, se ordenó la difusión de una versión simplificada del acuerdo a través de plataformas oficiales, siempre que no represente costos adicionales. El proceso de quiebra de AHMSA y MINOSA se mantiene en una fase decisiva, donde la conclusión del plazo legal marcará el momento clave para concretar la venta.