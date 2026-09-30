Venta de AHMSA sigue pendiente pese a oferta de CIESA

La tercera alternativa corresponde a la propuesta formulada por los acreedores garantizados Cargill, Banca Afirme y Almacenadora Afirme

La subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) no ha concluido con una adjudicación, pese a la oferta económica presentada durante la audiencia del 25 de septiembre, informó la Sindicatura de ambas empresas.

La instancia aclaró este martes que la propuesta presentada por Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, S.A. de C.V. (CIESA) deberá cumplir diversos requisitos antes de que pueda considerarse una operación concretada.

Durante la audiencia, el representante de CIESA presentó una postura económica superior al monto mínimo establecido en las bases de la subasta. Sin embargo, la oferta no estuvo acompañada en ese momento por los documentos necesarios para acreditar la solvencia económica y disponibilidad de los recursos.

Por esta razón, el procedimiento continúa abierto y AHMSA y MINOSA permanecen sin una adjudicación definitiva. La Sindicatura precisó que la sola presentación de una cantidad económica no permite concluir que las empresas hayan sido vendidas.

Venta de AHMSA mantiene tres alternativas abiertas

El Juzgado otorgó un periodo de 10 días hábiles para que los participantes acrediten el cumplimiento de las condiciones establecidas dentro del procedimiento. Entre ellas está comprobar el depósito o transferencia correspondiente a la garantía de seriedad.

También deberán demostrar que cuentan con experiencia y capacidad técnica y operativa para desarrollar actividades relacionadas con los sectores siderúrgico y minero. Estos requisitos forman parte del proceso para determinar quién puede asumir la operación de las empresas.

El plazo concedido no está dirigido únicamente a CIESA. También contempla a los demás postores que fueron precalificados para intervenir en la subasta, quienes podrán mantenerse dentro del procedimiento si cumplen las exigencias establecidas por el Juzgado.

La Sindicatura señaló que actualmente existen tres alternativas para avanzar hacia una eventual venta de AHMSA y MINOSA. La primera es la propuesta económica presentada por CIESA durante la audiencia del 25 de septiembre.

La segunda posibilidad consiste en que alguno de los otros postores precalificados cumpla con los requisitos establecidos y continúe dentro del procedimiento. De esta forma, la autoridad judicial mantiene abiertas distintas posibilidades para concretar la operación.

La tercera alternativa corresponde a la propuesta formulada por los acreedores garantizados Cargill, Banca Afirme y Almacenadora Afirme. Estas empresas plantearon participar mediante un consorcio para buscar una solución dentro del proceso de venta.

La propuesta de los acreedores todavía está bajo análisis del Juzgado. Antes de emitir una determinación, la autoridad deberá recibir y valorar las manifestaciones correspondientes de las partes involucradas en el procedimiento.

Venta de AHMSA queda pendiente de resolución judicial

La Sindicatura subrayó que ninguna de las tres alternativas representa actualmente una adjudicación definitiva. Cada propuesta deberá avanzar conforme a las condiciones establecidas por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

En el caso de CIESA, será necesario acreditar tanto la existencia y disponibilidad de los recursos ofrecidos como la capacidad requerida para hacerse cargo de la operación de AHMSA y MINOSA.

La precisión de la Sindicatura se produce después de que trascendiera que CIESA habría presentado una oferta por mil 400 millones de dólares durante la subasta. La autoridad aclaró que ese monto, por sí solo, no significa que la operación haya sido aprobada.

El procedimiento busca que las empresas puedan ser consideradas como una unidad productiva. Para ello, deberán cumplirse las condiciones financieras, técnicas y operativas antes de que el Juzgado determine cuál alternativa puede avanzar hacia una eventual adjudicación.

La definición mantiene la expectativa entre los trabajadores de AHMSA, acreedores y sectores empresariales de la Región Centro de Coahuila. El futuro de la empresa permanece ligado a la resolución del procedimiento concursal y a la posibilidad de concretar una venta.

Los trabajadores también mantienen pendiente el cumplimiento de compromisos laborales derivados de la prolongada crisis financiera de la compañía. La eventual llegada de un nuevo propietario representa para ellos una posible vía para conocer el futuro de las operaciones y de las obligaciones pendientes.

La Sindicatura informó que continuará comunicando los avances y determinaciones que se produzcan dentro del procedimiento. Por ahora, la venta de AHMSA y MINOSA permanece pendiente y dependerá de los requisitos que acrediten los participantes y de la resolución judicial correspondiente.