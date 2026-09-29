Venta de AHMSA mantiene expectativa pese a garantía pendiente

Empresarios de la Región Centro esperan que avance la oferta de mil 400 millones de dólares, mientras trabajadores aguardan pagos y certeza sobre la siderúrgica

El sector empresarial de la Región Centro mantiene la expectativa de que el proceso para concretar la venta de Altos Hornos de México avance durante los próximos días, aunque la falta de acreditación de la garantía de seriedad mantiene pendiente la definición sobre la oferta de mil 400 millones de dólares.

Juan Gerardo Oyervides Rodríguez, empresario de la Región Centro de Coahuila, señaló que la recuperación de AHMSA representa un interés común para trabajadores, empresarios y otros sectores económicos que dependen de la actividad de la siderúrgica.

Consideró que cualquier operación para adquirir la empresa debe ajustarse a las condiciones establecidas por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, particularmente en lo relacionado con la garantía requerida para participar formalmente en el procedimiento.

El empresario explicó que el cumplimiento de ese requisito permitiría dar mayor certeza al proceso, debido a que existe una propuesta económica por mil 400 millones de dólares que todavía requiere avanzar dentro del procedimiento judicial correspondiente.

Venta de AHMSA mantiene expectativa en la Región Centro

Oyervides Rodríguez señaló que el monto de la oferta representa una cantidad importante y consideró que, para un interesado con capacidad financiera para plantear una operación de ese tamaño, cubrir la garantía requerida no debería representar una dificultad.

“Si tú tienes mil 400 millones de dólares, seguramente 54 millones de dólares no te van a quitar el sueño y sí los puedes pagar”, expresó al referirse al depósito de seriedad contemplado dentro del procedimiento.

El empresario consideró necesario esperar los siguientes días para conocer si la situación puede resolverse y si la propuesta logra avanzar hacia una operación formal de compraventa.

Indicó que la incertidumbre también afecta a los trabajadores de AHMSA, quienes permanecen a la espera de los pagos pendientes derivados de la crisis de la empresa y de la conclusión del proceso mercantil.

Oyervides Rodríguez reconoció además el esfuerzo realizado por los trabajadores que viajaron a la Ciudad de México para permanecer atentos al desarrollo de la subasta y conocer directamente el resultado del procedimiento.

Recordó que han transcurrido alrededor de cuatro años desde el inicio de la crisis de AHMSA, periodo durante el cual Monclova y los municipios de la Región Centro han enfrentado las consecuencias económicas y laborales derivadas de la paralización de la siderúrgica.

Reactivación de AHMSA impulsaría empleos

El empresario consideró que una eventual venta acompañada de la reactivación de AHMSA tendría efectos positivos para la economía regional, principalmente mediante la recuperación de empleos y el movimiento de proveedores y empresas relacionadas con la actividad siderúrgica.

Señaló que el interés por resolver el futuro de la compañía trasciende a los trabajadores, debido a que numerosos negocios y actividades económicas de Monclova y la Región Centro dependen directa o indirectamente de la operación de AHMSA.

Oyervides Rodríguez también destacó las gestiones realizadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y sus acercamientos con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para buscar condiciones que permitan avanzar hacia una solución para la siderúrgica.

Consideró que la participación de los gobiernos estatal y federal puede contribuir a agilizar el proceso, siempre que las decisiones se desarrollen dentro de las disposiciones legales que rigen el concurso mercantil.

El empresario señaló que existe un desgaste entre trabajadores y habitantes de la región después de varios años de espera, por lo que consideró necesario que cualquier anuncio relacionado con la venta de AHMSA esté respaldado por hechos y avances concretos.

“Esperemos que ahora sí sea verdad”, expresó Oyervides Rodríguez al señalar que la expectativa regional está puesta en que la operación se concrete y permita iniciar una nueva etapa para AHMSA, sus trabajadores y la economía de la Región Centro.