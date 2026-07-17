Vendimias de Coahuila proyectan derrama de 50 mdp

Entre los eventos con mayor convocatoria destaca Casa Madero, que espera recibir más de 15 mil asistentes durante dos días de actividades

La temporada de vendimias en Coahuila proyecta atraer más de 30 mil visitantes y generar una derrama económica cercana a 50 millones de pesos, con un calendario integrado por 11 eventos que se desarrollarán entre julio y septiembre en los municipios de Parras de la Fuente, Cuatro Ciénegas y General Cepeda.

La subsecretaria de Turismo de Coahuila, Martha Moncada Barrera, informó que las actividades buscan consolidar al estado como uno de los principales destinos de turismo enológico del país, además de fortalecer la promoción en mercados estratégicos como Nuevo León, principal emisor de visitantes hacia la entidad.

La funcionaria explicó que recientemente se realizó una presentación ante medios de comunicación, operadores turísticos y agencias de viajes regiomontanas para impulsar la afluencia de visitantes durante toda la temporada.

“Gracias al impulso del gobernador Manolo Jiménez, este turismo continúa fortaleciéndose con experiencias que proyectan a Coahuila a nivel nacional e internacional. Cada vendimia es una invitación a vivir experiencias inolvidables entre viñedos, gastronomía, música, arte y cultura”, señaló.

Cada vendimia ofrece una experiencia diferente

Moncada Barrera destacó que, aunque todas giran en torno a la cosecha de la uva y la producción del vino, cada casa vitivinícola imprime un sello propio a sus celebraciones.

“Cada una tiene su personalidad. No es que porque ya fuiste a una ya conociste todas. Cada propietario le imprime su estilo y por eso cada vendimia ofrece actividades distintas”, comentó.

Añadió que organizar estos eventos representa un importante esfuerzo para las bodegas, ya que además de producir vino deben convertirse temporalmente en organizadores de espectáculos y experiencias turísticas.

Habrá eventos para todos los públicos

La subsecretaria subrayó que la oferta contempla actividades para distintos presupuestos, desde eventos exclusivos hasta vendimias abiertas al público, como las de Casa Madero y Segovia Fuantos, con el objetivo de acercar la cultura del vino a un mayor número de visitantes.

Precisó que la cifra estimada de asistentes considera turistas que pernoctan en la región, visitantes que acuden únicamente al evento y habitantes locales que participan en las festividades.

Entre los eventos con mayor convocatoria destaca Casa Madero, que espera recibir más de 15 mil asistentes durante dos días de actividades, mientras que Segovia Fuantos prevé superar los 6 mil visitantes, por encima de los 4 mil 500 registrados el año pasado.

Calendario contempla 11 vendimias

La programación comenzó el pasado 11 de julio con la Gran Vendimia de Parras y continuará durante todos los fines de semana hasta septiembre.

El calendario incluye actividades en Viñedo Los Pirules (25 de julio), Los Durmientes (1 de agosto), Las Pudencianas y Segovia Fuantos (8 de agosto), Casa Madero (9 y 10 de agosto), Marqués de Aguayo (15 de agosto), Sotelo (29 de agosto), Don Leo (5 de septiembre), así como eventos en Viñedo Sierto y Hacienda Florida en General Cepeda durante septiembre.

Las autoridades estatales señalaron que la temporada de vendimias representa uno de los principales atractivos turísticos del verano en Coahuila y una oportunidad para fortalecer la actividad económica de la región vitivinícola mediante la promoción de la gastronomía, la cultura y el turismo de experiencias.