Comerciantes de artículos decembrinos se trasladaron a Plaza Coahuila, donde esperan atraer más clientes y mejorar sus ventas

Después de permanecer durante 12 años en el estacionamiento de la CTM, comerciantes dedicados a la venta de artículos navideños estrenaron un nuevo espacio para ofrecer sus productos.

En esta temporada se instalaron en la Plaza Coahuila, donde se encuentra el monumento a Emiliano Zapata, con la expectativa de atraer a más clientes y lograr mejores ventas durante las próximas semanas.

En este nuevo establecimiento, los vendedores ofrecen una variedad de artículos propios de la temporada decembrina, desde adornos y esferas hasta productos para decorar los hogares.