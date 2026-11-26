Después de permanecer durante 12 años en el estacionamiento de la CTM, comerciantes dedicados a la venta de artículos navideños estrenaron un nuevo espacio para ofrecer sus productos.
En esta temporada se instalaron en la Plaza Coahuila, donde se encuentra el monumento a Emiliano Zapata, con la expectativa de atraer a más clientes y lograr mejores ventas durante las próximas semanas.
En este nuevo establecimiento, los vendedores ofrecen una variedad de artículos propios de la temporada decembrina, desde adornos y esferas hasta productos para decorar los hogares.