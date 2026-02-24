Vence plazo y definen 25 de febrero para garantías de AHMSA

El CEO señaló que el síndico debe emitir resolución sobre las inconformidades presentadas por empresas excluidas en la etapa de precalificación

El próximo 25 de febrero será determinante en el proceso de subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), al establecerse como fecha límite para la presentación de garantías de seriedad por parte de las empresas interesadas. Este lunes, además, vence el plazo para que el síndico resuelva las impugnaciones de firmas no precalificadas, lo que definirá quiénes continúan formalmente en la puja dentro del expediente 19/2023 del concurso mercantil.

Así lo informó Héctor Manuel Garza Martínez, CEO de Grupo Ónix, Business and Legal Services, quien explicó que el calendario judicial marca momentos decisivos en la venta de la siderúrgica. Señaló que el síndico debe emitir resolución sobre las inconformidades presentadas por empresas excluidas en la etapa de precalificación.

¿Qué debe resolver el síndico sobre las impugnaciones?

Detalló que esta determinación deberá conocerse a más tardar el lunes, fecha en la que concluye el plazo procesal otorgado por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles. Subrayó que la definición permitirá clarificar qué participantes podrán avanzar a la siguiente fase de la subasta de AHMSA.

Garza Martínez precisó que el miércoles 25 de febrero las empresas que permanezcan en el proceso deberán exhibir las denominadas garantías de seriedad. Indicó que se trata de montos económicos significativos, cuyo depósito confirmará la capacidad financiera y el compromiso real de los postores interesados en adquirir los activos.

Subasta de AHMSA: incertidumbre sobre precalificación

El abogado explicó que hasta el momento no se ha hecho pública la lista definitiva de empresas que lograron precalificación o que hayan impugnado formalmente su exclusión. Afirmó que el síndico no ha transparentado información en ninguno de los expedientes, tanto el de AHMSA como el de Minera del Norte.

Señaló que, aunque de manera extraoficial han trascendido nombres a través de medios de comunicación, no existe confirmación oficial dentro de los autos judiciales. Entre los acreedores con créditos garantizados mencionó a Banca Afirme y a Cargill, aunque aclaró que se desconoce si participan formalmente en la subasta.

“Lo que a nosotros nos interesa es conocer la resolución del síndico respecto a las impugnaciones presentadas en la etapa de precalificación”, expresó. Añadió que la claridad procesal es fundamental para brindar certeza jurídica a trabajadores, acreedores y posibles inversionistas.

Calendario judicial define el rumbo del concurso mercantil

El CEO de Grupo Ónix sostuvo que el calendario judicial establece pasos concretos que deben cumplirse en tiempo y forma. Indicó que, una vez resueltas las impugnaciones y entregadas las garantías de seriedad, se podrá determinar con precisión quiénes están legalmente habilitados para participar en la subasta de AHMSA.

El proceso de venta forma parte del concurso mercantil radicado en el expediente 19/2023, que busca maximizar el valor de los activos para cubrir obligaciones con acreedores. La siderúrgica enfrenta una compleja reestructura financiera, luego de años de crisis operativa y pasivos acumulados.

Garza Martínez reiteró que estarán atentos a las determinaciones judiciales previstas para el lunes y el miércoles próximos. Subrayó que estas fechas representan un punto de inflexión en la subasta de AHMSA y podrían marcar el inicio de una etapa más definida en la eventual adjudicación de la empresa.