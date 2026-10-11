Ven riesgos por falta de inversión en paquete económico federal

El presidente del Colegio de Economistas de Coahuila, Alberto Damián Flores Araujo, calificó como conservador el paquete económico federal.

El paquete económico federal contempla recursos importantes para programas sociales, educación, salud e infraestructura, pero requiere fortalecer la inversión productiva y la generación de empleos formales para enfrentar los problemas económicos que atraviesa el estado, advirtió Alberto Damián Flores Araujo, presidente del Colegio de Economistas de Coahuila.

El especialista calificó la propuesta presupuestal como conservadora y señaló que, aunque las pensiones y otros apoyos sociales concentran una parte importante de las prioridades del gasto, es necesario impulsar proyectos que generen crecimiento económico y recursos suficientes para sostener esos compromisos en el futuro.

La advertencia cobra relevancia ante el envejecimiento de la población, pues consideró que el incremento de personas que dependerán de pensiones y servicios públicos exigirá una mayor capacidad de financiamiento, particularmente si no se fortalece el empleo formal y la recaudación tributaria.

Desafíos industriales y laborales en Coahuila

Flores Araujo explicó que Coahuila enfrenta una situación especialmente sensible por su dependencia de la actividad industrial y los movimientos de las grandes empresas, que pueden provocar pérdidas de empleos directos e indirectos cuando reducen operaciones o abandonan una región.

Como ejemplos mencionó los ajustes laborales registrados en la industria automotriz de Ramos Arizpe y Derramadero, así como la crisis de Altos Hornos de México (AHMSA), que continúa afectando la actividad económica y las oportunidades de empleo en la región centro del estado.

Por ello, consideró indispensable que las políticas públicas no se limiten a la entrega de apoyos económicos, sino que también impulsen la capacitación, la especialización de trabajadores y la creación de empleos de calidad que permitan fortalecer el ingreso de las familias y las finanzas públicas.

Infraestructura y expectativas económicas

En materia de infraestructura, reconoció que Coahuila se beneficiará de proyectos como el tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo, además de recursos destinados a educación, entre ellos los correspondientes a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN). Sin embargo, planteó que también debe fortalecerse la inversión carretera y garantizar que las grandes obras generen beneficios económicos sostenibles.

Respecto al panorama nacional, señaló que el paquete contempla una expectativa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de entre 1.5 y 2.5 por ciento, escenario que consideró ambicioso ante los riesgos asociados con la inflación, las variaciones del tipo de cambio y las tensiones internacionales, factores que pueden afectar la recaudación federal y el poder adquisitivo de las familias.

Finalmente, el presidente del Colegio de Economistas sostuvo que, aunque el incremento de recursos para salud y los programas sociales representa un aspecto favorable, será necesario evaluar la eficiencia de su aplicación y sus resultados, especialmente en un estado donde la estabilidad del empleo industrial es determinante para la economía regional.