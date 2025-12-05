Ven positivo proyecto de ampliación de Puente II Piedras Negras

Autoridades analizan la viabilidad técnica y financiera del proyecto ante la saturación creciente del cruce actual en la zona

El proyecto de ampliación del puente internacional II de Piedras Negras hace ver que habrá una mejora en el intercambio económico entre México de Estados Unidos, que principalmente entre cualidad.

La Cámara Nacional de Comercio espera que detone el intercambio comercial entre México y Estados Unidos, reducirá filas de exportación y fortalecerá competitividad de Coahuila tan pronto se arreglen los acuerdos comerciales entre ambos países.

El presidente de Canaco Monclova, Oscar Mario Medina Martínez, explicó que autoridades municipales de Piedras Negras, junto con el Gobierno de Coahuila, analizan la viabilidad técnica y financiera del proyecto ante la saturación creciente del cruce actual.

Dijo que el objetivo central es ampliar carriles, patios fiscales y zonas de revisión para agilizar el traslado de mercancías y reducir costos logísticos para empresas exportadoras.

Recordó que el comercio México Estados Unidos mantiene uno de los flujos más altos del mundo, con millones de operaciones anuales que sostienen empleo, inversión y cadenas productivas.

"Desde hace muchos años somos los principales socios comerciales de Estados Unidos. Y aunque la política económica del presidente Trump comenzó muy agresiva, ya le ha ido bajando y en el futuro se incrementará el intercambio económico", dijo Medina Martínez.

Explicó que actualmente gran parte del transporte pesado cruza por Laredo y por el Puente Colombia, lo que genera desvíos logísticos y sobrecostos para exportadores de Coahuila.

Con la ampliación del Puente II, sostuvo, el sector productivo contaría con una alternativa directa para despresurizar otros cruces y disminuir tiempos de espera en aduanas fronterizas.

Explicó que empresarios han manifestado de forma reiterada su inconformidad por las filas interminables en los puentes de Coahuila, que en temporadas altas superan varias horas y afectan entregas justas a clientes internacionales.

El plan contempla integrar tecnología de inspección no intrusiva y sistemas digitales que permitan revisiones más rápidas, seguras y acordes a estándares de Estados Unidos.

El representante del comercio consideró que la obra “es un proyecto loable porque abre oportunidades reales para el flujo de mercancías y fortalece la economía regional”.

Recordó que la relación comercial bilateral es histórica y complementaria, por lo que ampliar infraestructura fronteriza es vital para sostener crecimiento, inversión y generación de empleo.

También reconoció como un acierto la gestión del gobernador ante autoridades estadounidenses y municipales para impulsar obras que preparen a la región para el futuro.

Impacto económico regional

La posible ampliación llega además en un contexto de reajustes geopolíticos, donde el comercio sigue siendo la base económica de ciudades fronterizas como Piedras Negras, Coahuila.

De concretarse el proyecto, afirmó, se prevé mayor atracción de inversiones, fortalecimiento del sector logístico, nuevos empleos y un impacto directo en la recaudación y actividad industrial.