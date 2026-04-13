Ven positiva explotación del gas mediante fracking

'Este nuevo enfoque atraerá empresas, principalmente extranjeras, que requieren de mano de obra calificada': Paredes López.

La apertura del Gobierno federal a la explotación de yacimientos de gas a través del método conocido como fracking, representa una oportunidad para que las regiones Centro y Carbonífera se recuperen del impacto económico por el cierre de AHMSA, afirmó el diputado local Alfredo Paredes López.

Este proyecto para la extracción de gas shale, impulsado por el ex presidente Enrique Peña Nieto y cancelado posteriormente por Andrés Manuel López Obrador, ha sido retomado por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, quien se ha referido a éste como “método no convencional” para la extracción de gas.

¿Qué impacto económico podría tener el fracking?

“El tema del gas ya se explotó por ahí del 2010 y hubo mucha derrama económica en Monclova, en la Carbonífera y fue una alternativa en ese momento. Creo que los empleos que se han perdido en la Región Centro se pueden aliviar con este anuncio de inversión”, señaló Paredes López.

Dijo que este nuevo enfoque atraerá empresas, principalmente extranjeras, que requieren de mano de obra calificada, lo que podría ser cubierto por trabajadores de la región.

¿Cómo se desarrollaría el proyecto?

Recordó que durante la exploración previa del proyecto se analizó el impacto ambiental y se realizó la relocalización de flora y fauna en los predios donde se instalarían los complejos para extraer el gas.

“Primero entran los ambientales, después entran los técnicos, y al último entra la maquinaria para el movimiento de tierra y exploraciones. En aquel momento se hizo una exploración de todas las cuencas que hay en el estado, ya ahorita se sabe dónde hay gas”.

Recalcó que las tuberías de conducción instaladas hace más de 15 años ya no son funcionales, por lo que será necesario construir nuevos conductos para el desarrollo del proyecto.

¿Qué postura hay en el Congreso?

Por su lado, el diputado del Partido Verde, Jorge Arturo Valdés, señaló que será necesario escuchar a expertos antes de fijar una postura definitiva.

Indicó que su bancada esperará los dictámenes de impacto ambiental para definir una posición oficial sobre el proyecto de extracción de gas.