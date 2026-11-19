José Raúl, de 35 años, y sus hijos Diana Monserrat, de 7, y Josué, de 17, perdieron la vida durante un ataque armado en la comunidad de Boca del Refugio

Entre el dolor y la exigencia de justicia, familiares y amigos despiden en Ramos Arizpe a José Raúl y a sus hijos Diana Monserrat y Josué, quienes fueron asesinados durante un ataque armado registrado la madrugada del lunes en la comunidad de Boca del Refugio, municipio de Galeana, Nuevo León.

Los servicios funerarios se realizan en las capillas San Ángel, ubicadas en el sector Plan de Guadalupe, donde los allegados se han reunido para acompañar a la familia y dar el último adiós a las tres víctimas, que tenían su residencia en Ramos Arizpe.

José Raúl, de 35 años, su hija Diana Monserrat, de apenas 7, y su hijo Josué, de 17, perdieron la vida después de que hombres armados irrumpieran en una vivienda y dispararan contra las personas que se encontraban en el interior.

Durante la agresión también resultó lesionado Raúl, de 12 años, otro integrante de la familia. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de la una de la madrugada del lunes en Boca del Refugio, localidad de la que era originaria la familia, aunque actualmente sus integrantes vivían en Ramos Arizpe.

Tras las diligencias correspondientes en Nuevo León, los cuerpos de las tres víctimas fueron trasladados a Coahuila para la realización de los servicios funerarios.

Durante el velorio, familiares expresaron temor de hablar públicamente sobre lo sucedido, pero solicitaron a las autoridades responsables de la investigación esclarecer el ataque y garantizar que los responsables enfrenten la justicia.

La tragedia ha causado consternación entre los allegados de la familia, particularmente por la muerte de los dos menores de edad y las circunstancias violentas en las que ocurrieron los hechos. Representantes del Gobierno de Coahuila acudieron a las capillas funerarias para expresar sus condolencias y brindar apoyo a los deudos.

Está previsto que los restos de José Raúl, Diana Monserrat y Josué sean sepultados la tarde del jueves en el panteón San Ignacio, en Ramos Arizpe, municipio donde residían antes de la agresión.

Mientras la familia se prepara para despedirlos, permanece la exigencia de que las autoridades de Nuevo León esclarezcan el triple homicidio y determinen las circunstancias que originaron el ataque armado.