Vehículo se incendia en la carretera Monterrey-Saltillo

El conductor se dirigía a una agencia de una empresa cervecera para realizar labores de mantenimiento a montacargas cuando ocurrió el incidente

Un vehículo utilitario fue consumido por el fuego mientras circulaba por la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del kilómetro 28, sin que el conductor resultara lesionado.

La unidad, una Peugeot Partner modelo 2021 con placas de Nuevo León, era conducida por Víctor Alejandro Garza Mojica, de 26 años, quien viajaba solo procedente de Nuevo León.

De acuerdo con el reporte, el conductor detectó que comenzó a salir fuego del área del motor mientras avanzaba por la carretera, por lo que logró orillarse e intentar controlar el incendio, aunque las llamas se propagaron rápidamente.

El vehículo terminó con pérdida total.

El conductor se dirigía a una agencia de una empresa cervecera para realizar labores de mantenimiento a montacargas cuando ocurrió el incidente.

Elementos de emergencia atendieron el reporte y realizaron las maniobras correspondientes para controlar el fuego y evitar mayores riesgos en la zona.

Pese a la magnitud del incendio, el conductor logró ponerse a salvo y no presentó lesiones.