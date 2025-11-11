Vecinos solicitan puente peatonal por aumentos de accidentes

Una de las vecinas afectadas, destacó la dificultad que enfrentan los peatones para cruzar el bulevar, ya que miles de vehículos transitan diariamente.

La tarde-noche de este lunes, vecinos de las colonias La Estrella y Lomas del Sur hicieron un llamado público al Ayuntamiento de Saltillo para la instalación urgente de un puente peatonal sobre el Bulevar Emilio Arizpe de la Maza.

Esta petición surge ante la creciente preocupación por los constantes accidentes vehiculares en la zona, exacerbados por la alta velocidad y el tráfico intenso que caracteriza a esta arteria.

Ana Karen García, una de las vecinas afectadas, destacó la dificultad que enfrentan los peatones para cruzar el bulevar, ya que miles de vehículos transitan diariamente, ascendiendo y descendiendo de las colonias del sur de la ciudad.

Inicialmente, los residentes consideraron cerrar el bulevar como medida de presión, sin embargo, las autoridades del Ayuntamiento respondieron a su inquietud y se espera que este martes se dé una respuesta formal a su solicitud.