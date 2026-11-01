Vecinos piden liberar Venustiano Carranza ante bloqueo del Tec

Un grupo de 16 vecinos acudió al bloqueo del Instituto Tecnológico de Saltillo para solicitar a los estudiantes que permitan restablecer la circulación

Habitantes de la colonia República Poniente acudieron al bloqueo que mantienen estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo sobre el bulevar Venustiano Carranza para solicitarles que permitan restablecer la circulación vehicular, ante las afectaciones que el cierre ha provocado a la movilidad de vecinos y automovilistas.

Alrededor de 16 residentes del sector se reunieron con los manifestantes para expresar su preocupación por la duración de la protesta y las complicaciones que enfrentan quienes viven o transitan por esta zona de la ciudad.

Vecinos buscan diálogo sin confrontaciones

Durante el encuentro, los vecinos reconocieron el derecho de los estudiantes a manifestarse y señalaron que sus demandas han conseguido visibilidad. Sin embargo, consideraron necesario avanzar hacia una solución mediante el diálogo con las autoridades educativas, sin prolongar las afectaciones a la ciudadanía.

Uno de los participantes explicó que la intención no fue confrontar a los jóvenes, sino hacerles ver que el cierre de una vialidad importante tiene consecuencias para toda la comunidad.

“Todos tenemos derechos y obligaciones. Estamos en una comunidad y, como comunidad, o nos ayudamos todos o nos afectamos todos”, expresó el vecino.

Los residentes también llevaron platillos para compartir con los estudiantes, como parte de un acercamiento que, según explicaron, se realizó de manera ciudadana y sin intención de generar confrontaciones.

Piden avanzar en las negociaciones y liberar el bulevar

Aunque solicitaron la liberación del bulevar, reconocieron que la solución de fondo corresponde a las autoridades del Tecnológico de Saltillo, por lo que pidieron que las negociaciones avancen con rapidez y permitan atender las inconformidades del alumnado.

El encuentro ocurre mientras continúa el bloqueo de Venustiano Carranza y después de que las autoridades educativas convocaron a mesas de diálogo para el jueves 5 y viernes 6 de noviembre. Los estudiantes han expresado disposición a negociar, aunque todavía trabajan en la revisión de su pliego petitorio.

Los habitantes de República Poniente insistieron en que el conflicto debe resolverse lo antes posible, tanto para atender las demandas de los estudiantes como para recuperar la movilidad en una de las principales avenidas de Saltillo.