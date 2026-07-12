Vecinos lamentan explosión en vulcanizadora de Saltillo

José Luis Díaz, relató que se encontraba dentro de su domicilio al momento del estallido y que el fuerte estruendo sacudió toda la vivienda

Un día después de la explosión registrada en una vulcanizadora de la colonia Antonio Cárdenas, el ambiente entre los vecinos sigue marcado por la consternación.

Vecinos lamentan la tragedia y esperan la recuperación del propietario

Habitantes del sector aseguran que el propietario del negocio, Jesús Reyes Arriaga Cepeda, es un hombre ampliamente conocido en la zona y lamentan que un accidente de tal magnitud haya cobrado la vida de un trabajador que simplemente se dirigía a su empleo.

Candelario Rocha, vecino del sector y amigo del comerciante desde hace alrededor de 40 años, relató que habló con familiares del vulcanizador, quienes le informaron que permanece hospitalizado, estable, pero profundamente afectado por lo ocurrido.

“Es muy buena persona, siempre ha tratado bien a la gente. Todavía muchos vecinos preguntan por él y esperan que se recupere pronto”, expresó.

Rocha comentó que el negocio tiene décadas operando en ese punto y que Jesús Reyes siempre fue reconocido por su trato amable con clientes y vecinos, por lo que la tragedia tomó por sorpresa a quienes lo conocen.

Otro de los habitantes del sector, José Luis Díaz, relató que se encontraba dentro de su domicilio al momento del estallido y que el fuerte estruendo sacudió toda la vivienda.

“Todo fue muy rápido. Sentimos el golpe, salí para proteger a mi nieto y ya cuando salimos todo había pasado. Gracias a Dios estamos bien, pero da mucha tristeza por lo que sucedió”, comentó.

El vecino señaló que desconoce qué provocó la explosión y consideró que corresponde a las autoridades determinar las causas.

“Muchos hablan, pero nadie sabe realmente qué pasó. Eso lo tendrán que decir los peritos cuando concluyan la investigación”, añadió.

Fiscalía mantiene abierta la investigación del caso

De acuerdo con la información de la Fiscalía General del Estado, la explosión ocurrió la tarde del viernes en una vulcanizadora ubicada en el cruce de las calles Pablo L. Sidar y Héctor Espinosa, en la colonia Antonio Cárdenas.

La víctima mortal fue identificada como Gilberto Antonio Ramos Hernández, de 31 años, quien caminaba junto a su compañero Omar Reyes Ramírez, de 35 años, ambos trabajadores de la empresa Kolon. Los dos se dirigían a pie hacia el punto donde abordarían el transporte de personal que los llevaría a su centro de trabajo.

La fuerza del estallido proyectó a Gilberto alrededor de 30 metros, provocándole lesiones que le causaron la muerte de manera instantánea. Omar Reyes también fue alcanzado por la onda expansiva y sufrió múltiples fracturas, además de quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que permanece hospitalizado en la Clínica 2 del IMSS.

Dentro del establecimiento se encontraba el propietario, Jesús Reyes Arriaga Cepeda, de 69 años, quien resultó con quemaduras de primer y segundo grado en el rostro, las manos y las vías respiratorias, lesiones por las que fue trasladado al Hospital General de Saltillo, donde continúa recibiendo atención médica.

Mientras la Fiscalía mantiene abierta la investigación para establecer el origen de la explosión, en la colonia Antonio Cárdenas persiste el impacto por una tragedia que, en cuestión de segundos, cambió la vida de varias familias y conmocionó a todo el sector.