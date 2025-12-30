Vecinos enfrentan bajas temperaturas con fogatas Frente Frío 25

De acuerdo con testimonios recabados en la zona, algunas familias recurrieron a esta práctica para mitigar el frío, ante la sensación térmica gélida

Habitantes de la colonia Urbivilla del Real enfrentan las bajas temperaturas provocadas por el Frente Frío número 25 con pequeñas fogatas encendidas en el exterior de sus viviendas, principalmente durante la noche y la madrugada, cuando el descenso térmico se vuelve más intenso.

De acuerdo con testimonios recabados en la zona, algunas familias recurrieron a esta práctica para mitigar el frío, ante la sensación térmica gélida registrada desde el ingreso del sistema frontal a la región sureste de Coahuila. Las fogatas se colocan en patios, banquetas o accesos a los domicilios como una medida improvisada para conservar el calor.

Impacto del frío en viviendas de materiales ligeros

Las bajas temperaturas han impactado de manera particular a sectores habitacionales con viviendas de materiales ligeros, donde el frío se intensifica durante la madrugada, incrementando la sensación de vulnerabilidad entre los habitantes.

Llamado de Protección Civil ante el Frente Frío 25

Autoridades de Protección Civil reiteraron el llamado a la población para extremar precauciones, evitar el uso de fuego dentro de las viviendas y mantener una adecuada ventilación, así como proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

El Frente Frío 25 continuará generando temperaturas bajas en la región durante las próximas horas, por lo que se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y a reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 911.