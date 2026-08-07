Vecinos de Virreyes Popular rechazan venta de predios

Los habitantes señalaron que desde hace años existe una iniciativa para transformar los lotes baldíos de la zona en espacios verdes

La publicación de anuncios en redes sociales sobre la presunta venta de lotes ubicados en la colonia Virreyes Popular provocó inconformidad entre habitantes del sector, quienes rechazaron que esos espacios sean destinados a particulares. Los vecinos señalaron que los terrenos localizados en la esquina de Juan de Mendoza y Martín de Gálvez son considerados áreas públicas que buscan conservar como espacios verdes.

Liliana Zamora, vecina de la colonia Virreyes Popular, manifestó su oposición a la venta de los predios públicos y cuestionó que particulares los estén ofreciendo mediante publicaciones difundidas en redes sociales.

Señaló que los terrenos representan una oportunidad para conservar áreas verdes dentro de la colonia, por lo que pidió evitar cualquier acción que implique su privatización.

Vecinos defienden predios públicos como áreas verdes

Otros habitantes, entre ellos Osiris Ramírez y Magdalena Ascencio, expresaron su desacuerdo con la posible venta de los predios públicos debido al impacto que tendría la reducción de áreas verdes en una zona con condiciones de clima árido.

Explicaron que los espacios libres de concreto permiten conservar vegetación y jardines, además de contribuir a disminuir la sensación térmica durante las temporadas de mayor calor.

Los vecinos cuestionaron también la legalidad de una posible lotificación y comercialización del terreno, debido a que, según señalaron, se trata de un espacio municipal. Además de exigir claridad sobre la situación jurídica del predio, reiteraron que su principal objetivo es conservarlo para convertirlo en un área verde que beneficie a los habitantes de la colonia.

La defensa de estos predios públicos no es reciente, pues los habitantes señalaron que desde hace años existe una iniciativa para transformar los lotes baldíos de la zona en espacios verdes. Como parte de ese proceso, recientemente fueron plantados árboles en el predio ubicado en la otra esquina, durante un evento encabezado por el alcalde de Saltillo.

Ayuntamiento alerta por venta irregular de predios públicos

Ante las publicaciones que circulan en redes sociales, el Ayuntamiento de Saltillo emitió una advertencia a la ciudadanía para evitar posibles fraudes relacionados con la comercialización de esos terrenos. Nayeli Castro Gutiérrez, directora de Desarrollo Urbano municipal, informó que los predios ofrecidos de manera irregular son propiedad del municipio y no pueden ser vendidos por particulares.

La funcionaria recomendó a quienes tengan interés en adquirir algún terreno acudir directamente a la Dirección de Desarrollo Urbano para verificar la situación jurídica y administrativa de cualquier lote antes de entregar dinero o realizar algún trámite. La dependencia se encuentra en la Unidad Administrativa, ubicada en Damasco Rodríguez sin número, en la colonia Centro Metropolitano.

El Ayuntamiento puso a disposición de la población los teléfonos 844 410 9021 al 24 para solicitar información sobre la situación de los terrenos. La autoridad municipal pidió verificar directamente cualquier oferta de venta, debido a que los predios públicos señalados en la colonia Virreyes Popular pertenecen al patrimonio municipal y no están disponibles para comercialización particular.