Vecinos de Saltillo temen daños a viviendas por obras del tren

La falta de información precisa mantiene la incertidumbre entre quienes temen perder su patrimonio por la construcción de esta infraestructura

Habitantes de las colonias La Joyita, San Isidro y sectores cercanos a Landín manifestaron su preocupación por los trabajos que comenzaron el pasado viernes en las vías del ferrocarril, donde observaron el retiro de árboles y otras labores que consideran relacionadas con el proyecto del tren de pasajeros que atravesará Saltillo.

La inquietud aumentó luego de que varias viviendas fueran marcadas con pintura verde, lo que llevó a los residentes a sospechar que podrían encontrarse dentro del área contemplada para la obra y que algunas construcciones tendrían que ser retiradas.

Vecinos piden información sobre posibles afectaciones

Hasta el momento, los vecinos buscan conocer el alcance de los trabajos y saber si sus propiedades resultarían afectadas.

Ante esta situación, los habitantes esperan que las autoridades responsables del proyecto les proporcionen información clara sobre el trazo ferroviario, el destino de las viviendas señaladas y las posibles afectaciones para las familias de la zona.

La falta de información precisa mantiene la incertidumbre entre quienes temen perder su patrimonio por la construcción de esta infraestructura.