Vecinos de la colonia Loma Linda solicitan pavimentación

Habitantes de la colonia Loma Linda, específicamente de la calle Huisache, entre Huamochil y Pellote, pidieron a las autoridades municipales que se realicen trabajos de pavimentación en la zona, debido a las afectaciones que las vialidades en mal estado han ocasionado a sus vehículos.

De acuerdo con los vecinos, varias de las calles aledañas al bulevar principal presentan baches y deterioro considerable, lo que provoca que los automóviles sufran daños mecánicos y en las llantas.

Algunos residentes señalaron que han tenido que acudir a vulcanizadoras para reparar neumáticos, gastos que aseguran podrían evitarse con el mantenimiento adecuado de las calles.

“Ya es muy difícil transitar por aquí, uno tiene que ir esquivando los baches para no dañar el carro, pero a veces es inevitable”, comentó Martín Rodríguez, vecino de la zona.

Por su parte, Teresa López, quien vive desde hace más de 15 años en la colonia, señaló que la situación no solo afecta a los automovilistas, sino también a la seguridad de los peatones.

“Cuando llueve, los baches se llenan de agua y uno no ve qué tan profundos están. Además, los carros maniobran para esquivarlos y eso pone en riesgo a la gente que camina”, expresó.

Los colonos manifestaron que han reportado la situación en múltiples ocasiones, pero hasta el momento no han recibido respuesta.

Esperan que las autoridades incluyan estas calles en los próximos programas de pavimentación para mejorar las condiciones de tránsito y seguridad vial en el sector.