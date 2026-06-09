Vecinos de la colonia El Toreo reportan alcantarilla sin tapa

Los residentes señalaron que el desperfecto representa un riesgo constante, especialmente durante la noche o en condiciones de poca visibilidad.

Vecinos de la colonia El Toreo solicitaron la intervención de las autoridades municipales ante el riesgo que representa una alcantarilla que permanece sin tapa, luego de que ésta fuera desprendida por la fuerte corriente de agua generada durante las intensas lluvias registradas hace algunos días.



La alcantarilla se encuentra en el cruce de las calles Acueducto y Emiliano Zapata, donde habitantes del sector colocaron una llanta como medida preventiva para alertar a conductores y peatones sobre el peligro.



Los residentes señalaron que el desperfecto representa un riesgo constante, especialmente durante la noche o en condiciones de poca visibilidad, por lo que hicieron un llamado al Ayuntamiento para que atienda la situación a la brevedad.



Asimismo, indicaron que sobre la calle Acueducto existen otros hundimientos y pozos que se han formado con el paso del tiempo debido a los escurrimientos provocados por las lluvias, situación que también requiere atención para evitar accidentes y mayores daños en la vialidad.