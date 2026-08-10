Vecinos cuestionan tala de nogal adulto en Saltillo

Habitantes de Rincón del Campestre cuestionaron el derribo de un nogal adulto y pidieron al municipio transparentar la autorización para su tala

El derribo de un nogal adulto en el sector Rincón del Campestre, al norte de Saltillo, generó inconformidad entre vecinos, quienes cuestionaron la necesidad de retirar el ejemplar y pidieron al municipio transparentar la autorización otorgada para su tala.

La denuncia fue difundida por la Asociación de Vecinas y Vecinos en Defensa del Nogal, cuyos integrantes mostraron imágenes del antes y después del sitio y señalaron que aparentemente no se consideró la posibilidad de trasplantar el árbol antes de proceder a su derribo.

De acuerdo con los habitantes, la tala ocurrió en un punto donde actualmente se observa la apertura de una vialidad que comunicaría con un fraccionamiento del sector, por lo que solicitaron conocer quién promovió el retiro del nogal y bajo qué condiciones fue autorizado.

Ante los cuestionamientos, el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Saltillo, Emanuel Olache, confirmó que el caso fue atendido por la dependencia y que se estableció una compensación ambiental por el derribo del ejemplar.

El funcionario explicó que como parte de la reposición fueron entregados al municipio 20 árboles de aproximadamente una pulgada y media, recibidos el pasado 13 de julio, los cuales ya comenzaron a ser plantados en vialidades de la ciudad.

Además, indicó que deberán plantarse otros 90 árboles de reposición en un fraccionamiento aledaño, con lo que la compensación establecida por el nogal retirado asciende a 110 ejemplares.

Olache reconoció que se trataba de un nogal adulto ubicado en la zona norte de Saltillo, en las inmediaciones del sector Campestre y áreas cercanas a El Nogalar.

La controversia se centra ahora en las condiciones bajo las cuales fue autorizado el derribo y en el cumplimiento de la compensación ambiental. Los vecinos adelantaron que solicitarán formalmente información a la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable sobre el permiso otorgado y las razones técnicas que justificaron retirar el nogal en lugar de conservarlo o trasladarlo.