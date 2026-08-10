Vecinos cuestionan retiro de nogales por desarrollo en Saltillo

Habitantes de Rincón de Foret rechazaron el desmonte de una nogalera; el municipio señaló que el proyecto cuenta con autorización ambiental

El desmonte de una antigua nogalera para dar paso a un desarrollo inmobiliario de la constructora Ruba, al sur de Saltillo, provocó indignación entre habitantes del fraccionamiento Rincón de Foret, quienes cuestionaron la eliminación de decenas de árboles adultos; el Gobierno Municipal confirmó que la intervención contó con autorización ambiental y quedó sujeta a medidas de compensación.

Vecinos del sector denunciaron que los trabajos transformaron en poco tiempo una zona que durante años mantuvo una importante cobertura de nogales y servía como hábitat para aves. Aunque entre los habitantes existen estimaciones distintas sobre la cantidad de ejemplares retirados, algunos calculan que fueron más de 80 nogales, cifra que hasta el momento no ha sido confirmada oficialmente por la autoridad municipal.

El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Saltillo, Emmanuel Olache Valdés, confirmó que Ruba realizó los trámites correspondientes y aseguró que la empresa quedó obligada a cumplir con dos tipos de compensación: una por el impacto ambiental generado y otra relacionada con el trasplante de arbolado.

“Ruba dio dos compensaciones por esto: una compensación por el impacto ambiental y otra por el trasplante de arbolado, porque hubo trasplante”, explicó el funcionario.

Ruba deberá compensar el impacto ambiental

Olache Valdés señaló además que la compensación ambiental contempla más de 200 árboles, aunque precisó que personal de la dependencia municipal continúa revisando el cumplimiento de los trabajos de trasplante realizados por la desarrolladora.

La explicación de la autoridad no eliminó las inconformidades de los habitantes de Rincón de Foret, quienes consideran que sustituir árboles jóvenes por nogales adultos no permite recuperar inmediatamente los servicios ambientales perdidos, debido al tiempo que necesitarán los nuevos ejemplares para alcanzar dimensiones similares.

Los vecinos señalaron que su inconformidad no está dirigida contra el crecimiento inmobiliario de Saltillo, sino contra la forma en que se desarrollan proyectos en terrenos que todavía conservan vegetación madura. Por ello, solicitaron conocer públicamente cuántos árboles fueron autorizados para retiro, cuántos fueron trasplantados, dónde se ubicarán los ejemplares de compensación y qué seguimiento realizará el Municipio para garantizar su supervivencia.

Uno de los habitantes, Ernesto Lenin Robledo, relató que su vivienda colinda directamente con el terreno intervenido y que una de las razones para establecerse en el sector fue precisamente el entorno arbolado que existía detrás de su propiedad.

Robledo señaló que desde su vivienda observó el proceso de retiro de los ejemplares y aseguró que la nogalera era utilizada como refugio por numerosas aves, por lo que pidió que la reposición se realice, de ser posible, dentro del mismo terreno y no únicamente en otros puntos de la ciudad.

Vecinos piden conservar áreas verdes

Otros habitantes expresaron preocupación por la pérdida de sombra y vegetación en una ciudad donde las altas temperaturas han incrementado la importancia del arbolado urbano. También cuestionaron si dentro del nuevo desarrollo se conservarán áreas verdes suficientes para compensar parcialmente la transformación del predio.

Los testimonios coinciden además en que los árboles formaban parte del paisaje que distinguía a esta zona del sur de Saltillo y que algunos de los nogales tendrían varias décadas de desarrollo. Sin embargo, la antigüedad exacta de los ejemplares tampoco ha sido determinada oficialmente.

El caso abre nuevamente la discusión sobre el crecimiento inmobiliario y la conservación del arbolado en Saltillo, particularmente cuando nuevos fraccionamientos se construyen sobre terrenos que previamente contaban con vegetación consolidada.