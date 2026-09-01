Vecinos combaten incendio en vivienda de Parras de la Fuente

Los elementos realizaron trabajos de enfriamiento y revisaron el inmueble para descartar riesgos y evitar que las llamas pudieran reavivarse

Momentos de tensión se vivieron la noche del viernes en la colonia Los Barrios de Parras de la Fuente, luego de que una vivienda ubicada sobre la calle Barrio Latino comenzara a incendiarse mientras sus habitantes se encontraban fuera.

Al regresar a su domicilio, los propietarios encontraron las llamas avanzando por distintas áreas de la vivienda, principalmente en la cocina, comedor y sala, por lo que vecinos del sector se organizaron de inmediato para tratar de controlar la emergencia.

Vecinos combatieron las llamas con agua y arena

Con cubetas, agua y arena, los habitantes lograron contener parcialmente el fuego mientras esperaban el arribo de los cuerpos de emergencia.

Posteriormente llegaron elementos de la Policía Municipal, voluntarios del Grupo Cóndor y Parras Radio Club, además de bomberos que se encontraban fuera de turno, quienes apoyaron en las labores para controlar la situación.

Una vez en el lugar, los elementos realizaron trabajos de enfriamiento y revisaron el inmueble para descartar riesgos y evitar que las llamas pudieran reavivarse.

La respuesta de los cuerpos de Bomberos y Protección Civil que se encontraban de turno fue cuestionada por algunos vecinos, quienes señalaron que el arribo habría tardado poco más de 30 minutos.

Incendio dejó dos personas afectadas

Durante la emergencia, una mujer sufrió una crisis nerviosa y recibió atención por parte de paramédicos de la Cruz Roja, mientras que un joven que participaba en las labores para combatir el fuego presentó quemaduras de primer grado.

De manera preliminar se mencionó que un posible cortocircuito habría provocado el incendio; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar las causas y establecer el monto de los daños.