Vandalizan primaria de la colonia Zaragoza y suspenden clases

De acuerdo con la directora, varios menores ingresaron al inmueble y ocasionaron daños al quebrar vidrios, arrojar objetos contra los tinacos y romper tuberías

La escuela primaria Ramón Méndez, ubicada en la colonia Zaragoza de Saltillo, tuvo que suspender clases al inicio de esta semana luego de que el plantel fuera vandalizado durante el domingo.

De acuerdo con la directora, Magaly González, varios menores ingresaron al inmueble y ocasionaron daños al quebrar vidrios, arrojar objetos contra los tinacos y romper tuberías de plástico, afectando parte de las instalaciones hidráulicas.

La directora señaló que este tipo de hechos no son nuevos y que los actos vandálicos se han presentado de manera recurrente en el sector, por lo que solicitaron apoyo a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Entre las peticiones se encuentra la instalación de una caseta móvil que permita reforzar la vigilancia en los alrededores de la escuela y disuadir a quienes ingresan al plantel para causar daños, pues, según lo señalado por la comunidad escolar, algunos de los involucrados serían menores de edad e incluso alumnos del propio plantel.

Aunque las actividades escolares ya fueron reanudadas y los estudiantes regresaron a las aulas, padres de familia y personal educativo buscan evitar que los daños vuelvan a repetirse.

La comunidad también analiza participar directamente en la vigilancia y contempla la instalación de cámaras conectadas al C4 para contar con un mayor monitoreo del inmueble.

La preocupación ahora es cuánto tiempo podrá mantenerse la tranquilidad antes de que nuevamente se registre otro acto de vandalismo.