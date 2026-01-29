Van PRI y UDC en coalición para elección del diputados

A través de un comunicado, la presidenta estatal del PAN, Elisa Maldonado, reiteró que la dirigencia nacional no les permitió aliarse con el PRI

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) formalizaron el convenio de coalición ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para el proceso electoral de este año, en el que se renovará el Congreso del Estado.

Ante cientos de militantes y simpatizantes que se dieron cita en la sede del IEC, el presidente del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, y de la UDC, Lenin Pérez Rivera, hicieron la entrega del documento, ante alcaldes, diputados locales y federales, representantes sociales y liderazgos de todo el estado.

El gran ausente fue el Partido Acción Nacional, cuya dirigencia a nivel nacional no dio el visto bueno para que, como sucedió en 2023, fuera aliado con el PRI a la contienda electoral de ese año, cuando se eligió Gobernador en la entidad.

En su intervención, Robles Loustaunau dijo que esta es una alianza ciudadana con los coahuilenses por la seguridad, el empleo, la calidad de vida, la salud y la educación de los habitantes del estado.

“Esta es una alianza que defiende lo que hemos logrado, y que va por más, que entiende que gobernar y legislar es servir, y que la política tiene sentido cuando mejora la vida de las personas. “Hoy enviamos un mensaje claro, firme y contundente: en Coahuila hay rumbo, hay liderazgo y hay un proyecto ganador. Vamos unidos, organizados y con una estructura sólida en cada distrito y en cada municipio de nuestro estado. Que no haya duda: ¡vamos por el carro completo!”.

Se recordó que durante las elecciones del año pasado, el PRI y la UDC lograron gobernar al 90 por ciento de los habitantes del estado, encabezando los municipios más grandes e importantes de Coahuila, como Saltillo, Torreón, Monclova, Acuña, Ramos Arizpe, así como los principales municipios de La Laguna y de la región Centro, Carbonífera y Norte, consolidando un proyecto de resultados y cercanía con la gente.

Pérez Rivera señaló que su partido es la verdadera izquierda del estado, y que Morena le ha fallado a la gente y han hecho del país un desastre, contraviniendo lo que pregonan y siendo corruptos, de lo cual existen, dijo, numerosos ejemplos.

Agregó que Morena ha debilitado y destruido instituciones democráticas, ha sumido al país en la peor crisis de inseguridad, y ha generado incertidumbre en materia de empleo y desarrollo a partir de malas decisiones tomadas desde los gobiernos emanados de ese partido.

Va el PAN en solitario

A través de un comunicado, la presidenta estatal del PAN, Elisa Maldonado, reiteró que la dirigencia nacional no les permitió aliarse con el PRI.