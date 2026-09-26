Valores catastrales de Ramos Arizpe subirán 4% en 2027

La medida entrará en vigor durante el próximo ejercicio fiscal para servir como base en el cálculo de impuestos a inmuebles.

Los valores catastrales de suelo y construcción en Ramos Arizpe tendrán un ajuste general del 4 por ciento para 2027, luego de que el Cabildo aprobara la actualización de la tabla que servirá como referencia para las contribuciones vinculadas con la propiedad inmobiliaria.

Durante la sesión encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, se explicó que el incremento corresponde a la inflación estimada y busca actualizar los valores sin aplicar un aumento mayor al comportamiento previsto de los precios.

La medida impactará la Tabla General de Valores Catastrales de Uso de Suelo y Construcción, documento que se utiliza como base para distintos cálculos fiscales relacionados con predios y edificaciones.

Gutiérrez Merino señaló que la intención es mantener actualizados los valores y, al mismo tiempo, evitar un impacto mayor en la economía de los contribuyentes.

“Queremos mantener finanzas municipales sanas, pero también cuidar la economía de las familias de Ramos Arizpe; por eso se plantea únicamente una actualización conforme a la inflación”, indicó.

La actualización entrará en vigor durante el ejercicio fiscal 2027 y también busca facilitar que los propietarios mantengan al corriente sus obligaciones y puedan regularizar posibles rezagos.

Aunque el encabezado del boletín señala una aprobación por unanimidad y el cuerpo refiere una aprobación por mayoría, el dato central del acuerdo es el ajuste del 4 por ciento en los valores catastrales para el próximo año.