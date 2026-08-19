Valida Tribunal Electoral triunfo local en Distrito 01

Por: Irene Zapata 17 Agosto 2026, 22:06 Compartir

El Tribunal Electoral descartó la apertura total de paquetes en Acuña y ratificó la validez de la diputación tras revisar las impugnaciones.

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Por unanimidad, el Tribunal Electoral de Coahuila de Zaragoza (TECZ) rechazó la pretensión de anular la elección de diputación local en el Distrito Electoral 01, con cabecera en Acuña, promovida por los partidos Morena, PVEM, PAN y PT, al considerar que no se acreditaron irregularidades suficientes para dejar sin efecto todo el proceso electoral.



En esta sesión se resolvieron los expedientes TECZ-JE-23/2026 y sus acumulados, así como TECZ-JE-48/2026, TECZ-JE-67/2026 y TECZ-JE-70/2026, mediante los cuales se solicitaba la apertura total y verificación de los paquetes electorales, la nulidad de la votación recibida en diversas casillas y, en su caso, la anulación de la elección distrital.



El proyecto presentado por la magistrada Clara Patricia Mujica Valdez estableció que para anular una elección no basta con señalar posibles irregularidades, sino que estas deben acreditarse mediante pruebas y cumplir con los requisitos establecidos por la legislación electoral. En este caso, se determinó que únicamente en dos casillas la votación fue recibida por personas que no estaban legalmente facultadas para ello, por lo que se propuso anular exclusivamente esos sufragios, sin extender la irregularidad a otras casillas.



Con el respaldo de las magistradas Gabriela Guadalupe Valencia Luévano y Karla Félix Neira, presidenta del TECZ, se aprobó la nulidad de la votación recibida en las casillas 1697 Básica y 1755 Contigua 2, así como la recomposición del cómputo distrital y la nulidad del acta correspondiente. Sin embargo, el ajuste no modifica la fórmula que obtuvo la mayoría de votos, por lo que se mantiene el resultado general de la elección en el Distrito Electoral 01.