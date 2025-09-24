Va al 50% el Censo de Vivienda 2025 en Coahuila

El levantamiento, impulsado por la Secretaría de Bienestar junto con el Infonavit, permitirá diseñar esquemas de regularización y reestructuración de adeudos

El Censo de Vivienda 2025 registra un avance superior al 50 por ciento en Coahuila, con el propósito de identificar y apoyar a familias que enfrentan problemas de pago en sus créditos hipotecarios.

El levantamiento, impulsado por la Secretaría de Bienestar en coordinación con el Infonavit, permitirá diseñar esquemas de regularización y reestructuración de adeudos para garantizar que más hogares cuenten con condiciones seguras y dignas.

Hasta el momento, las brigadas han visitado más de la mitad de los domicilios identificados y continúan con segundas vueltas en viviendas donde no se ha logrado ubicar a las familias.

La meta es concluir el diagnóstico antes de que termine el año.

Las autoridades recordaron a la población que el censo es gratuito y que no se requiere de gestores ni intermediarios, al tiempo que invitaron a los derechohabientes con adeudos a mantenerse atentos a la visita de los servidores de la nación.

Con esta estrategia, el gobierno federal busca dar solución a miles de casos de rezago hipotecario en el estado y brindar certeza patrimonial a las familias afectadas.