UTC vinculará a estudiantes con productores de sotol

El convenio firmado con el Consejo Nacional de Productores de Sotol abrirá espacios para alumnos de Mercadotecnia, Biotecnología, Química y Nanotecnología

Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) podrán participar directamente en proyectos vinculados con la producción, desarrollo y promoción del sotol, luego de la firma de un convenio de colaboración con el Consejo Nacional de Productores de Sotol A.C.

El acuerdo busca acercar a los alumnos a procesos reales del sector y generar proyectos que respondan a necesidades específicas de los productores.

Las carreras que inicialmente podrían involucrarse son Mercadotecnia, Biotecnología, Química y Nanotecnología, áreas con aplicación en diferentes etapas relacionadas con la elaboración y desarrollo de destilados.

El rector de la UTC, Sergio Guadarrama, señaló que la intención es que la vinculación no quede únicamente en actividades académicas, sino que permita a los estudiantes trabajar con problemáticas y proyectos reales del sector sotolero.

Como parte del Primer Encuentro Nacional del Productor Auténtico de Sotol, alumnos de Mercadotecnia presentaron propuestas y productos relacionados con esta bebida, como una primera muestra de los proyectos que pueden desarrollarse a partir de la colaboración.

La universidad buscará que este tipo de ejercicios se amplíen a otras áreas técnicas y científicas, particularmente aquellas relacionadas con procesos productivos, análisis, innovación y desarrollo de nuevos productos.

Por parte del sector participaron Roberto Palacios Cabral, representante legal del Consejo Nacional de Productores de Sotol A.C., y Juan Carlos Vázquez Luna, secretario del organismo.

El convenio abre además la posibilidad de que los estudiantes adquieran experiencia práctica antes de egresar y que los productores cuenten con apoyo académico y técnico para desarrollar nuevas propuestas.

Con esta alianza, la UTC busca convertir al sector sotolero en un espacio de formación aplicada para sus alumnos y, al mismo tiempo, generar proyectos que puedan tener impacto directo en una actividad productiva con presencia creciente en Coahuila.