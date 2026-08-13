UTC mantiene lugares disponibles para nuevo ingreso

Más de mil 400 aspirantes tienen pase asegurado para incorporarse a la Universidad Tecnológica de Coahuila el 1 de septiembre.

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) iniciará el próximo cuatrimestre el 1 de septiembre y todavía cuenta con espacios disponibles para estudiantes de nuevo ingreso, luego de que mil 408 aspirantes presentaron los dos primeros exámenes de admisión.

Marlen Medina Trejo, secretaria académica de la UTC, informó que la institución proyecta disponer de mil 530 lugares para nuevo ingreso, por lo que abrirá un tercer periodo de admisión para jóvenes que todavía no han definido dónde o qué carrera estudiar.

Hasta el momento, la universidad vendió mil 670 fichas, de las cuales mil 408 aspirantes acudieron a presentar el examen y cuentan con pase para continuar su proceso de incorporación.

Los estudiantes que ya fueron aceptados tendrán hasta el 14 de agosto para completar su inscripción, mientras que del 17 al 20 de agosto se desarrollarán los cursos de inducción, organizados de acuerdo con los edificios y programas educativos a los que ingresarán.

Para quienes todavía busquen un lugar, la UTC prepara una tercera aplicación del examen de admisión. Aunque la fecha todavía no está definida, Medina Trejo señaló que todo el proceso deberá quedar concluido, a más tardar, alrededor del 25 de agosto, para permitir la incorporación de los últimos alumnos antes del inicio de clases.

“Tenemos espacios; al final del día nuestra proyección de espacios disponibles para nuevo ingreso es de mil 530”, explicó.

Entre las carreras con mayor demanda continúa Mecatrónica, particularmente las áreas relacionadas con automatización, robótica y sistemas de manufactura flexible.

También registran interés programas relacionados con procesos industriales, mantenimiento industrial, tecnologías de la información, ingeniería ambiental, nanotecnología, biotecnología, logística y mercadotecnia.

La universidad contará además con una segunda generación del programa relacionado con inteligencia artificial, aunque Medina Trejo señaló que su demanda todavía se encuentra por debajo de las carreras vinculadas con sistemas.

Mientras avanza el proceso de nuevo ingreso, la UTC también se encuentra en el cierre del cuatrimestre mayo-agosto, periodo en el que mantiene una matrícula de 3 mil 517 estudiantes.

Aproximadamente la mitad de esos alumnos se encuentra realizando su estadía profesional y preparando los reportes finales necesarios para concluir sus estudios de Técnico Superior Universitario o ingeniería. Su ceremonia de graduación está prevista para finales de septiembre.

La UTC también mantiene en análisis nuevos programas académicos. Entre las prioridades presentadas ante la Dirección General de Universidades Tecnológicas se encuentran áreas relacionadas con semiconductores, economía circular y sistemas automotrices con orientación hacia la electromovilidad.

Medina Trejo explicó que la institución presentó diversas propuestas, aunque la autoridad federal solicitó establecer prioridades antes de autorizar nuevas carreras.

De cara al regreso a las aulas, la universidad mantendrá abierto su proceso de orientación para jóvenes que todavía no hayan elegido una carrera, con personal académico y responsables de cada programa para explicar las opciones disponibles antes del inicio general de actividades el 1 de septiembre.