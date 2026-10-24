UTC invierte $195 mil pesos en equipamiento deportivo en Saltillo

La Universidad Tecnológica de Coahuila entregó uniformes al equipo de futbol americano Halcones e instrumentos a su Banda de Guerra

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) destinó cerca de 195 mil pesos a la adquisición de uniformes deportivos e instrumentos musicales para fortalecer las actividades de su equipo de futbol americano Halcones y la Banda de Guerra, cuyos integrantes combinan su preparación académica con entrenamientos y ensayos.

El rector Sergio Guadarrama encabezó la entrega del equipamiento, con el propósito de mejorar las condiciones en las que los estudiantes participan en competencias deportivas y actividades de representación universitaria.

Del monto total, aproximadamente 147 mil pesos se utilizaron para adquirir 40 jerseys, 40 fundas y 40 pares de calcetas de juego destinados al equipo de futbol americano.

Banda de Guerra recibe nuevos instrumentos

La institución también invirtió cerca de 48 mil pesos en equipamiento para su Banda de Guerra, que recibió 10 tambores, 12 cornetas, 12 fundas de corneta, 10 portacajas y 10 pares de baquetas.

Estos materiales serán utilizados durante las actividades cívicas y presentaciones en las que los estudiantes representan a la universidad.

Durante la entrega, Guadarrama reconoció el esfuerzo de los integrantes de ambas agrupaciones, quienes deben distribuir su tiempo entre las responsabilidades escolares y la preparación para sus respectivas actividades.

Buscan fortalecer la formación integral

El rector destacó que la práctica deportiva y la participación en actividades cívicas contribuyen al desarrollo de habilidades como la disciplina, el compañerismo y el trabajo en equipo.

Asimismo, reiteró el compromiso de la universidad de respaldar el talento estudiantil mediante mejores condiciones para su preparación.

Con esta inversión, la UTC busca fortalecer las actividades complementarias a la formación académica y apoyar a los estudiantes que representan a la institución en encuentros deportivos y ceremonias cívicas.