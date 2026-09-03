UTC inicia nuevo ciclo escolar con bienvenida en Ramos Arizpe

La Universidad Tecnológica de Coahuila inició actividades con la incorporación de alumnos de nuevo ingreso y el regreso de estudiantes de otros niveles

La Universidad Tecnológica de Coahuila inició un nuevo periodo académico con el regreso de estudiantes a las aulas y la incorporación de jóvenes de nuevo ingreso que comienzan su formación profesional en esta institución.

Durante la jornada de arranque, el rector Sergio Guadarrama dio la bienvenida a los alumnos y destacó la importancia de acompañarlos desde el inicio de su trayectoria universitaria.

Docentes participan en capacitación mensual

El comienzo de clases también estuvo acompañado por actividades de preparación para el personal docente, con el objetivo de fortalecer las herramientas académicas que serán utilizadas durante el ciclo.

Profesores de los turnos matutino y vespertino participaron en una capacitación mensual enfocada en actualización académica, desarrollo humano, salud mental y neurociencia aplicada a la educación.

Guadarrama señaló que la formación de los estudiantes depende también de la preparación permanente de quienes están frente a grupo, por lo que consideró fundamental mantener procesos de evaluación y actualización.

“Esta tercera autoevaluación será una herramienta muy importante para reconocer nuestras fortalezas, identificar nuevas oportunidades de crecimiento y continuar actualizando criterios”, expresó.

UTC fortalece procesos de enseñanza

La universidad informó que estas jornadas forman parte de su estrategia para mejorar los procesos de enseñanza y fortalecer el acompañamiento a los estudiantes durante su formación profesional.

Con el inicio de actividades, la UTC retoma su dinámica académica en Ramos Arizpe con alumnos de nuevo ingreso, estudiantes que continúan sus estudios y personal docente incorporado a las actividades del nuevo ciclo escolar.