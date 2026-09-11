UTC impulsa desconexión digital con juegos tradicionales

La Universidad Tecnológica de Coahuila realizó una jornada con 2,500 estudiantes del turno matutino y cerca de 900 del vespertino para promover la desconexión

Más de 3 mil 400 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Coahuila participaron este jueves en una jornada de juegos tradicionales mexicanos enfocada en promover la desconexión y desintoxicación digital, al sustituir por algunas horas celulares y otras pantallas por actividades recreativas presenciales.

Durante el turno matutino participaron cerca de 2 mil 500 jóvenes, mientras que en el vespertino se contempló la incorporación de aproximadamente 900 estudiantes.

Entre las actividades se incluyeron trompos, yoyos, baleros, canicas, cuerdas, juegos de sillas y calabaceados, distribuidos en diferentes estaciones dentro de la universidad.

La dinámica formó parte de la Jornada Nacional de Juegos Tradicionales Mexicanos y buscó recuperar formas de convivencia que requieren interacción directa, movimiento y participación colectiva.

Docentes y personal administrativo también se integraron a las actividades, mientras que el rector Sergio Guadarrama participó en algunos de los retos junto con los alumnos.

Además de rescatar tradiciones, la jornada buscó generar una pausa en el uso cotidiano de dispositivos electrónicos y fomentar espacios de convivencia fuera de las aulas y de las redes sociales.