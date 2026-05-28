UTC fortalecerá formación en manufactura con capacitación

Docentes de la UTC recibirán capacitación especializada para el manejo de las dos prensas, con el objetivo de mejorar la preparación práctica de los alumnos

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) fortalecerá la capacitación de docentes y estudiantes del área de Manufactura mediante la instalación de nuevas prensas industriales donadas por la empresa ZF Powertrain, equipo que será integrado al laboratorio de plásticos de la institución.

Durante una visita realizada a las instalaciones de la empresa, autoridades universitarias confirmaron que próximamente docentes de la UTC recibirán capacitación especializada para el manejo de las dos prensas, con el objetivo de mejorar la preparación práctica de los alumnos y alinearla a las necesidades de la industria.

El rector Sergio Guadarrama destacó que la actualización constante del personal académico y la vinculación con empresas permiten formar egresados con mayores competencias para incorporarse al sector productivo.

“La unificación de criterios en el proceso de enseñanza-aprendizaje permite formar estudiantes mejor preparados para responder a las necesidades reales de la industria”, señaló.

Las nuevas herramientas industriales forman parte de los convenios de colaboración previamente establecidos entre la UTC y ZF Powertrain, empresa vinculada al sector automotriz y manufacturero en la región sureste de Coahuila.

En la reunión participaron además docentes y directivos universitarios, así como representantes de la empresa, entre ellos Claudia Sánchez, líder de relación con universidades México; Fernanda Castellanos, responsable de relación con universidades Saltillo; Jorge López, director de logística y compras; además de ingenieros del área dual.

Por otra parte, la Universidad Tecnológica de Coahuila también realizó la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 2026, donde se revisaron avances financieros, programas de control interno, auditorías y mecanismos de transparencia.

Durante la sesión se informó que los nueve acuerdos planteados previamente fueron concluidos al cien por ciento, además de aprobarse reportes relacionados con control interno, administración de riesgos, fiscalización, ética institucional y programas de austeridad.

Autoridades universitarias señalaron que estas acciones forman parte de los mecanismos para fortalecer la rendición de cuentas y garantizar un manejo eficiente de recursos dentro de la institución.