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UTC ampliará estadías y experiencias de estudiantes

Por: Christyan Estrada

11 Agosto 2026, 20:07

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Estudiantes de la UTC realizarán visitas y estadías en empresas locales para capacitarse en procesos reales de manufactura.

UTC ampliará estadías y experiencias de estudiantes
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La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) busca ampliar la participación directa de sus estudiantes en empresas de la región mediante visitas académicas, estadías y experiencias relacionadas con procesos reales de manufactura, como parte de los acuerdos establecidos con el sector industrial.

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El rector Sergio Guadarrama señaló que la intención es que los convenios firmados por la institución trasciendan los acuerdos administrativos y se conviertan en oportunidades prácticas para los alumnos.

“Queremos ir más allá de una firma; queremos que nuestros alumnos puedan experimentar de manera directa los procesos y retos que se viven en la industria”, señaló.

Como parte de esta estrategia, representantes de la UTC realizaron una visita a Brasmex-Mondtherm, empresa especializada en soluciones de automatización y sujeción de piezas utilizadas para mejorar la eficiencia y precisión de los procesos de manufactura.

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El encuentro deriva del convenio firmado entre la universidad y la compañía durante junio, a partir del cual se analizan nuevas posibilidades para incorporar a estudiantes a actividades relacionadas con el entorno industrial.

Entre las opciones planteadas se encuentran estadías profesionales y visitas académicas, además de colaboración en servicios tecnológicos y programas de educación continua.

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La universidad y la empresa también analizaron la posibilidad de concretar donaciones de equipamiento o recursos para la UTC, aunque hasta el momento no se ha precisado qué materiales podrían entregarse.

La intención es que la vinculación con empresas permita a los estudiantes conocer procesos industriales antes de concluir su formación profesional, además de acercarlos a los requerimientos técnicos que encontrarán al incorporarse al mercado laboral.

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