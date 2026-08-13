UTC ampliará estadías y experiencias de estudiantes

Estudiantes de la UTC realizarán visitas y estadías en empresas locales para capacitarse en procesos reales de manufactura.

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) busca ampliar la participación directa de sus estudiantes en empresas de la región mediante visitas académicas, estadías y experiencias relacionadas con procesos reales de manufactura, como parte de los acuerdos establecidos con el sector industrial.

El rector Sergio Guadarrama señaló que la intención es que los convenios firmados por la institución trasciendan los acuerdos administrativos y se conviertan en oportunidades prácticas para los alumnos.

“Queremos ir más allá de una firma; queremos que nuestros alumnos puedan experimentar de manera directa los procesos y retos que se viven en la industria”, señaló.

Como parte de esta estrategia, representantes de la UTC realizaron una visita a Brasmex-Mondtherm, empresa especializada en soluciones de automatización y sujeción de piezas utilizadas para mejorar la eficiencia y precisión de los procesos de manufactura.

El encuentro deriva del convenio firmado entre la universidad y la compañía durante junio, a partir del cual se analizan nuevas posibilidades para incorporar a estudiantes a actividades relacionadas con el entorno industrial.

Entre las opciones planteadas se encuentran estadías profesionales y visitas académicas, además de colaboración en servicios tecnológicos y programas de educación continua.

La universidad y la empresa también analizaron la posibilidad de concretar donaciones de equipamiento o recursos para la UTC, aunque hasta el momento no se ha precisado qué materiales podrían entregarse.

La intención es que la vinculación con empresas permita a los estudiantes conocer procesos industriales antes de concluir su formación profesional, además de acercarlos a los requerimientos técnicos que encontrarán al incorporarse al mercado laboral.