UTC abrirá carreras de chips y electromovilidad en Ramos Arizpe

La Universidad Tecnológica de Coahuila ofrecerá dos nuevas carreras y una maestría en economía circular, con inicio previsto para enero de 2027.

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) recibió autorización para incorporar a su oferta académica las carreras de semiconductores y electromovilidad, además de una maestría en economía circular, con la intención de comenzar a impartir los nuevos programas a partir de enero de 2027.

El rector Sergio Guadarrama Cortez informó que la carrera relacionada con semiconductores estará vinculada al área de Mecatrónica y tendrá aplicaciones en procesos industriales, particularmente en electrónica y automatización.

Explicó que, después del anuncio realizado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la universidad preparó y presentó la documentación académica necesaria para obtener la autorización del programa.

“Una vez que el gobernador anunció esto, nosotros de inmediato nos pusimos a hacer toda la documentación, la enviamos y nos fue autorizada”, señaló.

El rector confirmó que también fue aprobada la carrera de electromovilidad, cuya autorización se había prolongado, así como una maestría enfocada en economía circular.

Aunque la apertura de los nuevos programas podría realizarse en enero o septiembre, Guadarrama Cortez indicó que la institución trabaja para recibir a la primera generación durante el próximo periodo académico.

“Nosotros, naturalmente, queremos que ya en enero comience”, expresó, al señalar que se preparará una campaña de difusión para dar a conocer las nuevas opciones educativas y promover las inscripciones.

La ampliación de la oferta académica ocurre en un contexto de crecimiento de la matrícula universitaria. De acuerdo con el rector, la UTC pasó de aproximadamente 2 mil 700 estudiantes al inicio de su gestión a cerca de 3 mil 280 en la modalidad escolarizada.

Al incorporar los programas de educación dual y educación continua, la institución alcanza una población de 4 mil 143 alumnos. Actualmente, 387 estudiantes participan en el modelo de educación dual, que combina la formación académica con actividades prácticas en empresas.

Guadarrama Cortez también informó que la universidad registra una tasa de deserción de 4.8 por ciento y una de reprobación de 3.3 por ciento, cifras presentadas durante su informe ante el Consejo Directivo, que fue aprobado por unanimidad.

Ante el crecimiento de la demanda, adelantó que la UTC también busca fortalecer su modelo mixto de enseñanza, con mayor incorporación de herramientas de educación en línea para ampliar las alternativas de formación superior.