Usuarios saturan cajeros en Saltillo previo a cierre bancario

El incremento en la actividad evidenció la presión que generan los días de asueto, particularmente en zonas con alta concentración comercial

La suspensión de operaciones bancarias por Jueves y Viernes Santo provocó este miércoles una alta afluencia de usuarios en cajeros automáticos y sucursales de Saltillo, donde se registraron filas prolongadas y tiempos de espera superiores a los 30 minutos.

Alta demanda desde temprana hora

Desde temprana hora, ciudadanos acudieron a retirar efectivo y realizar movimientos financieros antes del cierre temporal de servicios, lo que generó concentración de personas en distintos puntos de la ciudad.

Zonas comerciales con mayor afluencia

Uno de los sitios con mayor afluencia fue la zona comercial de Paseo Saltillo, donde la cantidad de usuarios obligó a formar largas filas en el exterior de las instalaciones. En algunos casos, la fila se extendió en forma de semicírculo debido al número de personas en espera.

Usuarios señalaron que la necesidad de contar con dinero en efectivo responde principalmente a salidas durante el periodo vacacional, especialmente hacia comunidades donde el uso de tarjetas no es una opción viable.

Incrementa demanda en ventanillas

Además de los cajeros automáticos, las ventanillas también registraron una mayor demanda, ya que algunos clientes aprovecharon el último día hábil para realizar pagos y otros trámites.

El incremento en la actividad evidenció la presión que generan los días de asueto en los servicios financieros, particularmente en zonas con alta concentración comercial.