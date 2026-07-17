Usuarios exigen mejorar operación en caseta Plan de Ayala

Usuarios de esta vía señalaron que durante fines de semana, periodos vacacionales y puentes, los tiempos de espera pueden alcanzar hasta cuatro horas

Las largas filas que se registran de manera constante en la caseta de cobro Plan de Ayala, sobre la autopista Saltillo–Parras–Torreón, continúan generando inconformidad entre transportistas, automovilistas y prestadores de servicios turísticos, quienes coincidieron en que la falta de personal y las deficiencias en la operación afectan la movilidad y la llegada de visitantes a la región.

Usuarios de esta vía señalaron que durante fines de semana, periodos vacacionales y puentes, los tiempos de espera pueden alcanzar hasta cuatro horas, situación que incluso ha obligado a algunos conductores a utilizar la carretera libre para evitar los congestionamientos.

Transportistas señalan falta de personal

El operador de transporte Marcelo Ticla Sánchez consideró que el principal problema es la falta de personal para atender las cabinas de cobro.

“Deben contratar más personal. Los clientes nos llaman preguntando por qué vamos retrasados y muchas veces no depende de nosotros, sino de lo que pasa en la carretera y en la caseta”, expresó.

Explicó que los retrasos afectan directamente el cumplimiento de los tiempos de entrega y generan inconformidad entre las empresas que esperan la llegada de mercancías.

Por su parte, el automovilista Gabino Palomo aseguró que con frecuencia opta por utilizar la carretera libre debido a las largas filas que se forman en la caseta.

Señaló que otro de los problemas es la falta de orientación para los usuarios, ya que no existe personal que indique con anticipación cuáles carriles están habilitados para el cobro.

“Hace falta una persona que vaya indicando qué carriles están funcionando. Uno se forma y hasta que llega le dicen que ahí no están cobrando y ya no hay manera de regresarse”, comentó.

También indicó que muchos automovilistas continúan pagando en efectivo porque desconocen el funcionamiento del sistema TAG Llave o porque las terminales para otros métodos de pago no siempre están disponibles.

Afecta la imagen turística de Parras

El presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Parras, Bernardo López García, reconoció que las demoras en la caseta también repercuten en la actividad turística, especialmente durante la temporada de vendimias.

“Si promovemos que visiten nuestros destinos, también es importante que el Gobierno Federal atienda estos puntos del trayecto, porque esos retrasos afectan la experiencia de quienes viajan hacia Parras”, señaló.

El representante del sector turístico consideró que mejorar la operación de la caseta contribuiría a facilitar el acceso de los visitantes y fortalecer la competitividad de uno de los principales destinos turísticos de Coahuila.

Los entrevistados coincidieron en que CAPUFE debe incrementar el personal de atención, mejorar la señalización de los carriles, garantizar el funcionamiento de los sistemas de cobro y agilizar la operación de la plaza de peaje para reducir los tiempos de espera en una de las carreteras con mayor flujo vehicular entre las regiones Sureste y Laguna.