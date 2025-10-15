Usuarios detienen a grafitero tras vandalizar transporte gratuito

Pasajeros detuvieron a un joven que hacía pintas en una unidad del transporte gratuito 'Aquí Vamos Gratis' en Saltillo; la policía intervino tras el hecho

Un video difundido en redes sociales captó el momento en que un joven fue sorprendido mientras realizaba pintas en el interior de una unidad del transporte público gratuito "Aquí Vamos Gratis". El incidente, ocurrido el pasado sábado 11 de octubre, provocó la indignación de los pasajeros, quienes actuaron de inmediato para evitar que el sujeto escapara antes de la llegada de la policía. De acuerdo con testigos, los usuarios del transporte confrontaron al joven y le reclamaron por dañar un servicio que representa un beneficio directo para la ciudadanía. Entre los comentarios, uno de los pasajeros le reprochó su conducta asegurando que ya era lo suficientemente mayor como para entender las consecuencias de sus actos. La mayoría de los presentes apoyó la decisión de entregarlo a las autoridades. Tras su detención, se informó que el joven deberá resarcir los daños materiales provocados al vehículo, además de cumplir con servicio comunitario como parte de su castigo. Las autoridades locales señalaron que esta medida busca generar conciencia y desalentar futuros actos de vandalismo en bienes públicos.